【狀元心得】聖士提反DSE狀元返母校教英文　7大讀書心得首要鑽研不喜歡科目

孩子是否「贏在起跑線」並不重要，重點是孩子能刻苦跑到終點。2014年第三屆DSE中，聖士提反書院文科狀元譚梓恆（Theodore）棄讀法律投身教育，4年前返回母校當英文老師。他將讀書心得向學生傾囊相授，他斷言要考取得成績，無論幾有天份也必須刻苦，「真的沒有捷徑。」

譚梓恆由小一到中六都在聖士提反書院就讀，2014年他不負眾望，在DSE取得7科5**成為文科狀元，如願升讀港大英文系，並以文學院第一名的佳績畢業，並重返母校當上英文老師，實現了為人師表的夢想。

今年他擔任應屆DSE中六學生的班主任，經常在班中分享自己當年的備考經驗，令學生們畢生受用。其學生之一的邵梓淇（Pinky）表示，最受啟發是譚Sir努力讀書、鑽研不擅長題目的精神。

他說過數學有一個單元比較不擅長，但他不會因為這一題只值5分而放棄，他渴望得到這5分，所以每天都會努力嘗試做些少這個題目，這非常啟發到我，當我遇到不擅長的科目或題目時，我都會每天持之以恆去嘗試。

▲ 譚梓恆於2014年DSE取得7科5**成為文科狀元，升讀港大英文系。（香港經濟日報資料圖片）

1. 多花時間讀不喜歡科目

譚Sir的讀書心得特別強調3點︰多花時間讀不喜歡的科目、刻苦耐勞及切勿死背書。人人都有擅長和不擅長的科目，對於後者卻不能採取放棄心態，遇到問題要迎難而上，並多花時間操練。

當時我通識科和數學科較差，但我明知不能棄科，惟有迫自己多做試題練習，要求老師為我作批改。可能過程會比較辛苦，始終興趣不大，但我知道要多花心機下去，才能改善成績。

2. 刻苦讀書 絕不鬆懈

第二，人人都說讀書要有天分加努力，但後天努力一定可以彌補天分上的不足。「一定要刻苦，真的沒有捷徑，就算你幾叻都好，也不能鬆懈。」因此譚Sir每天都會溫習，在不喜歡的科目上多下苦功，有成功感的科目就要保持水準。

譚Sir秉承聖士提反的精神「Work hard, Play hard」，校內的同學一到中四五，就會自發努力讀書，「不如今日踢少陣波，明天有小測」，故他受朋輩感染下培養出自律精神。他沒有寫時間表，認為有多一點自由度，就自然有多一點責任。

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3. 勿死記硬背 訓練高階思維

「不要一味死背書，只靠一股牛力是沒有用的。」譚Sir直言現時DSE試題著重融會貫通，如果考生只靠背書，最多只取得第3、4級，即舊制的C、D級，故考生必須要有高階思維。

我見過很多學生將整本中史書全抄，寫滿筆記、貼滿顏色貼紙，我不是說沒有用，但這是花了一股牛力。你要知道別人怎樣發問，或怎樣把幾件事結合一起，這個技巧很重要，尤其讀文科，包括通識、公民，中英文科也一樣。

高階思維聽落「好虛」，譚Sir以題目類型作解釋，「例如廢除PE堂是否一件好事呢？廢除後可能要多上其他堂。你能否在有限的時間內組織想法，並運用生字和句式去分析呢？很少題目只要求寫個事實、單靠背誦就行。」

▲ 譚梓恆認為教英文可以幫助中下階層的基層學子，有向上流的機會，希望自己能啟發到更多學生。（曾耀輝攝）

4. 把握升中六暑假溫故知新

學生升到中六開始進入備戰心態，譚Sir當年也一樣，中四、五的他只是臨測驗考試前溫習，至升中六的暑假，他把中四、五全部內容溫熟一次，以免中六壓力漸大，還要應付餘下的課程，會有無助的感覺。

中六好忙，當你有6、7科堆疊，很容易會壓力爆煲的，如果利用升中六的暑假打好個底，之後再學習餘下課程，再一次過溫習就會得心應手。不過，我又不鼓勵中四開始就綁條『努力』頭巾，甚麼也不玩，好像一匹駿馬一直全速前進，跑到中六都無力了，會跛腳。

▲ 譚Sir十分享受做班主任，當學生是自己的仔女般愛護。（曾耀輝攝）

5. DSE開考前 設每星期目標

到「溫習假期」（Study leave）時段，即校內模擬試與DSE開考之間，譚Sir會設定每星期的溫習目標，而非每日，因每日目標是很難做到，常以為自己落後於人，從而影響心理質素。「可能我在星期一的進度慢了少許，星期二可以追返，就不會經常有挫敗感。」

身為港大英文系畢業的譚Sir，現擔任英文老師也多加留意學生的常犯錯誤。學生倫正衡（Eric）讚揚譚Sir教學細心，「當他聽到學生說錯一個字的讀音，他都能即時糾正及提點注意事項。」旁邊的女生Pinky亦讚譚Sir很清楚DSE英文科的應試技巧。

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6. 勿盲目堆砌英文生字

譚Sir提出了一個學生在英文科的常犯錯誤，就是愛堆砌生字。很多學生寫文時，自以為運用很多生字，就能取悅考官奪得高分，反而過於堆砌生字會令文章不流暢。譚Sir提醒學習生字之餘，同一時間要學習詞語搭配 (Collocation)。

如果學生不知道如何配搭生字，會造成很多奇怪的配搭。或者這個A字，換成一個較深的B字，以為兩個差不多意思，往往就因為意思有少許不同，導致文句不順暢、太文縐縐，或不知道表達甚麼。

7. 從興趣入手多閱英文文章

要學好詞語搭配，最佳方法是多閱讀文章，「慢慢看多幾次那個字，大概就知道如何運用。」譚Sir強調要學好英文，不外乎多聽、多講、多閱讀，除了看書，還需多看報紙雜誌和網上的英文文章，建議學生應從興趣入手，慢慢擴展到其他範疇。

當年譚Sir從閱讀足球文章開始，例如英超曼聯對阿仙奴賽事，他不再看中文文章，轉看英文評述及評論，在網上看著看著，便會不期然按下其他題材的文章。

如果一開始打開時事新聞，例如英國首相約翰遜、國際外交等，就會覺得好悶不想看下去。所以我認為學生如果想擴闊自己的閱讀面，循序漸進地改善英文，要先建立閱讀文章的習慣，從他們有興趣的範疇開始。

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記者︰林綺玲