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【虐兒事件】機構今交報告　社署：正研究、不排除採取規管行動

社會 19:12 2022/01/25

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▲ 位於旺角「童樂居」的辦公大樓。(陳麗娜攝)

香港保護兒童會屬下幼童留宿院所「童樂居」發生虐兒事件。警方今日再拘捕2名院舍職員，總被捕人數達20人，受虐兒童增至35人。保護兒童會早前成立獨立檢討委員會，今日已向社會福利署提交報告及改善措施方案，署方表示正詳細研究報告內容。

社署在得悉事件後每天在不同時段突擊巡查「童樂居」，持續評估該幼兒中心是否符合相關的法定要求和服務質素標準，並敦促機構即時採取適當的措施，確保中心的運作符合有關要求。此外，社署於2022年1月17日派遣專隊進駐「童樂居」，成員包括社工、護士及具備監管幼兒中心經驗的人員，每天駐守該幼兒中心，實地密切監察中心的日常運作，確保中心的運作符合服務質素及切實執行有效的改善措施，保障兒童得到妥善照顧。

社署已就今次事件向香港保護兒童會發出書面警告及糾正指示，將視乎報告內容和調查結果，社署不排除會根據法例採取相應規管行動。另外，社署署長如認為個別幼兒工作員不再適合擔任照顧幼兒的工作，可將有關人士從註冊中除名。

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記者：袁澍

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