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【DSE2022】5萬人報考文憑試再創歷屆新低　歷史科考生人數急挫6%

社會 19:26 2022/01/25

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2022年中學文憑試（DSE）僅50,064人報考，再創歷屆新低。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）報考人數再創歷屆新低，考試評核局公布，2022年文憑試共有50,064人報考，比上屆減4%，當中有43,032名學校考生，按年減2%，而前年發生試題風波的歷史科，報考人數跌幅逾6%，大過整體跌幅，但仍有107名學校考生報考8科問鼎「超級狀元」，較去年略升4人。

考評局今日（25日）公布報考數據，今年有50,064人報考，為2012年首屆文憑試以來最低，當中包括43,032名學校考生及7,032名自修生報考，分別較去年減少2%及14%。

報考組合方面，近7成考生、即30,046人在4個核心科目外，再報考2個選修科目，即「4+2」組合；近2成、即8,553人報考「4+3」組合，107人更報考「4+4」組合，有機會成為8科5**「超級狀元」。

個別科目報考人數方面，前年發生中日關係試題風波的歷史科，今年有4,904人報考，比去年5,236人減少332人，按年急挫逾6%，略高於整體考生人數跌幅；相對中史科仍有6,098人報考，較去年6,193人，僅微減95人、1.5%。

至於最多人報考選修科三甲依次為生物科13,014人、化學科12,059，以及經濟科11,877人；應用學習科目方面，媒體及傳意的「創意廣告」跟去年一樣，繼續錄得「0報考」。

而4個核心科目方面，中文科有44,681人報考，英文科有46,792人，數學必修部分有39,031人，通識教育則有44,619人。

最新影片：【童學園】DSE狀元棄法律讀港大英文　重返母校執教鞭︰交個心出來教學生

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記者：馮琪雅

歷史科 數學科 英文科 中文科 通識教育 DSE 學校 中學

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