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【垂直傳播】荃灣花園榮華閣爆垂直傳播　大廈天台單位疑為僭建物屋宇署正跟進

社會 19:29 2022/01/25

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熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

今日錄得6宗源頭不明個案，包括一名居荃灣花園榮華閣患者。(林宇翔攝)

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈。本港今日新增124宗確診個案，包括93宗本地個案及31宗輸入個案；今日錄得6宗源頭不明個案，包括一名居荃灣花園榮華閣患者，與早前個案（#13340）一樣居5號高層單位，當局懷疑上址出現垂直傳播，派人到場視察。當局指，大廈天台單位疑為僭建物，加建工程廚房和廁所距離氣喉較接近，風險大增，屋宇署會跟進相關僭建事宜。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，荃灣花園榮華閣出現兩宗確診個案。首宗確診個案住12樓5號，沒有去過任何高危場所，在1月21日出現病徵，1月22日檢測呈陽性，昨日確診。(詳細內容：【下一頁】)

大廈天台單位為一僭建物，因加建在氣喉隔離，原本住客與氣喉有一定距離，但廁所與廚房建在氣喉隔離，故風險大增。 整個樓宇布局似「馬蹄型」，第4及5號單位是半封閉天井。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：洪芷晴

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