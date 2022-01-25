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【打擊毒品】警秀茂坪秀逸樓截查2男子　家中檢獲1.2公斤懷疑海洛英

社會 19:50 2022/01/25

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警秀茂坪秀逸樓截查2男子，家中檢獲1.2公斤懷疑海洛英。（黃傑偉攝）

警方秀茂坪警區特別職務隊，根據情報及深入調查，昨日（24日）於秀茂坪秀逸樓截查2名可疑男子，在其中一名男子家中檢獲1.2公斤懷疑海洛英，市值170萬，被捕2人均17歲報稱無業。

秀茂坪區行動主任彭張莉安總督察指，警方一向於區內掃蕩涉及毒品活動，昨日根據情報及深入調查，於晚上在秀茂坪邨秀逸樓對開截查2名可疑男子。

被捕2人分別姓陳及姓李，屬朋友關係，均17歲報稱無業。警方其後在姓陳被捕人家中檢獲1.2公斤懷疑海洛英，市值170萬，並檢獲一批包裝工具包括電子磅及吸食器具。被捕人透露，受人招攬指使包裝及分銷毒品後可得到報酬，而今次尚未得到報酬，以往收取8,000元報酬進行毒品活動。被捕人現正扣查中，警方指稍後會檢控2人販毒及管有吸食毒品工具罪，將於明日（26日）在觀塘裁判處提堂。

警方指，留意到販毒分子誘使欠缺社會經驗年輕人參與販毒活動。警方呼籲年輕人不要抱「搵快錢」心態，被人利誘參與販毒活動，法庭不會因被捕人年輕而輕判，挺而走險販毒會付上沉重代價。根據量刑點，就今次1.2公斤販毒案件，一經定罪可被判監禁20年。警方亦會向法庭申請對誘使年輕人販毒不法分子加刑，以收阻嚇作用。警方重申，販毒屬嚴重罪行，一經定罪可被判終身監禁及罰款500萬元。

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記者：黃傑偉
 

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