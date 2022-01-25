【小學全日面授】津小議會主席：全日復課對家長誘因小　料3月未有小學做到7成接種率

▲ 小學全校學生及教職員接種率均達7成，方可申請恢復全日面授課堂。（資料圖片）

教育局昨（24日）公布小學生及教職員接種率均達7成，方可申請全日復課，津貼小學議會主席胡艷芬指，即使7成小學生打針可返全日學，但相信對家長而言並非「好大誘因」，料家長仍需時消化疫苗資訊，估計3月也不會有學校做到全日復課，有小學校長坦言早前接獲不少家長對打針表達憂慮，今日（25日）會發家長通告收集學生打針意願，再計劃是否安排在年假後集體打針。

胡艷芬表示，暫時不少家長對於子女打針持觀望態度，因小學課程不似中學般緊迫，但同時有雙職家長希望下午繼續由學校照顧子女，形容家長之間亦難取得共識。她表示，反觀中學自去年9月開始可申請全日復課，也需時4至5個月，才有較多中學達標，應付文憑試的中五、六年級才較快做到；而小學主要需面對校內呈分試，3月已是今屆小六最後一次呈分試，「過年後返唔返到學都成問題，相信難在短期內做到全日復課。」

她續說，作為校長，固然希望學生打針得到保護，但理解家長需要更多數據及觀望，舉例如接種德國麻疹疫苗，「年年都有家長唔信任在學校打針，擔心有反應，要自己帶去診所打。」而新冠疫苗屬新事物，要慢慢消化，學校可先去信家長鼓勵打針，再視乎反應推動學生集體接種，但有見科興上周五（21日）開打至今只得幾千人打針，相信2、3月也未有小學可恢復全日面授課堂。

福建中學附屬學校校長徐區懿華則說，今日會向家長發通告，收集子女打針意願，她坦言「好焦急想學生快啲返到全日，但客觀現實係家長有好多憂慮」。她提及，因應教育局早前宣布下月底實施「疫苗氣泡」措施，要求所有學校訪客須至少打1針，校方為家長製作進入校園證收集申請時發現，全校僅不足6成家長表示有打針，「家長都未到7成，要等到小朋友7成都要相當長嘅時間，估計有排都未達得。」即使短期內未能全日復課，她亦說不會有壓力，學校仍可自由選擇上半日課，惟最擔心影響學生的身心健康成長。

將軍澳循道衛理小學校長林德育亦指，站在防疫角度，不反對當局有關復課安排，但質疑能否做得到，指其目前接觸的家長仍抱觀望態度、「有啲驚」，估計小學生接種率，或會像60歲或以上長者一樣維持在20%左右較低水平；他亦說只返半日學「時間比較緊」，但校方也不會有太大壓力，經過兩年疫情，學校在科技配合下，已建立很好的上課機制，強調家長意願最重要，會讓家長有更多時間消化，待農曆年後再發通告詢問家長意願。

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記者：馮琪雅