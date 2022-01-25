【食安中心】澳洲進口MG牛油受微生物污染　食安中心籲停售

▲ 食安中心今日（25日）呼籲市民不要食用一款澳洲進口牛油產品。（資料圖片）

食安中心今日（25日）呼籲市民不要食用一款澳洲進口牛油產品，因為有關產品可能受微生物污染。業界如持有受影響批次產品，應立即停止使用或出售。

產品資料如下：

產品名稱：（MG）淡牛油25KG

品牌：MG

來源地：澳洲

淨重：25公斤

生產日期：2021年4月21日

保質期：2年

進口商：福基國際工業股份有限公司

中心發言人表示，接獲澳洲農業、水利及環境部通報，指上述產品可能受微生物污染，正進行回收。澳洲農業、水利及環境部提供的資料顯示，受影響批次產品曾進口本港。中心得悉事件後，隨即聯絡相關本地進口商跟進。

初步調查發現本地進口商福基國際工業股份有限公司曾進口受影響批次產品。該進口商已按中心指示展開回收，市民如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間內致電熱線3999 5706。

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記者：黃穎津

