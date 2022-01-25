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【打擊毒品】蘇里南抵港凍肉貨櫃藏毒　海關拘2男子檢市值1.4億元可卡因

社會 20:52 2022/01/25

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熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

用作收藏懷疑可卡因並載滿貨物的海運貨櫃。（政府新聞處）

​香港海關1月10日在葵涌海關大樓驗貨場檢獲約135公斤懷疑可卡因，估計市值約1.4億元，並於昨日（24日）拘捕兩名男子。

海關人員當日透過風險評估以及與海外執法機關的情報交流，揀選和查驗一個從蘇里南抵港並報稱載有凍肉的海運貨櫃。經檢查後，海關人員於載滿貨物的貨櫃內，發現104磚懷疑可卡因收藏在貨櫃最前方的冷凍組件中。跟進調查後，海關人員昨日在深水埗和荃灣拘捕兩名分別28歲和33歲的懷疑涉案男子。案件仍在調查中。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行。一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

【TOPick診症室】兒童下月可預約打復必泰疫苗　藥劑師拆解接種宜忌

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記者：黃穎津
 

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