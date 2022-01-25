【家居防疫】4學會設計4語海報助防疫　一文看清家居防疫5大招

▲ 4個工程相關學會早前宣布成立「渠漏解決師」聯合小組。（資料圖片）

疫情來襲已有2年多，港人對如何防備病毒垂直傳播已不陌生，惟對不懂中文的外籍人士而言，政府的宣傳或難以傳達。為使不同人士均可接觸家居防疫資訊，4個工程相關學會設計出家居防疫海報，並翻譯成中文、英文、尼泊爾語、菲律賓語，方便閱覽。

四個工程相關學會分別是，香港工程師學會屋宇裝備分部、英國屋宇裝備工程師學會（香港分會）、屋宇設備運行及維修行政人員學會、英國特許水務工程師學會（香港分會）。

四個工程學會亦將海報送予菲律賓駐港領事館、印尼駐港領事館、尼泊爾駐香港總領事館，與及提供少數族裔人士支援的服務中心，希望社會各界都能提高警 覺。

五大防疫措施如下：

引入清潔的空氣到室內，天井的氣窗則不要開啟

廁所及廚房保持通風，亦可以使用抽氣扇抽走室內空氣，加強空氣流通

檢查坐廁是否裝有排氣管，並且不可移除；

檢查坐廁有否破損或渠管滲漏，並且盡快安排維修，以免病毒經渠管進入室內

污水管需安裝附有反虹吸功能的U型聚水器，每週灌注半公升水，以水封堵塞病毒進入。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：陳梓蔚