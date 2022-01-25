【米芝蓮2022】意大利名廚Bombana北京再摘一星　港澳京滬四地五餐廳摘米芝蓮九星

▲ Chef BOMBANA。

《北京⽶芝蓮指南2022》昨日（24日）出爐。意⼤利三星名廚UMBERTO BOMBANA帶領的Opera Bombana⾸獲⼀星殊榮，連同上星期在⾹港公佈的《⾹港澳⾨⽶芝蓮指南2022》，Chef BOMBANA帶領的8½ Otto e Mezzo BOMBANA獲⽶芝蓮三星。

⾃2011年開始，餐廳⼀直都是意⼤利境外唯⼀獲選為⽶芝蓮三星的意⼤利餐廳。⽽位於澳⾨Galaxy Macau的同名餐廳 8½ Otto e Mezzo BOMBANA亦獲得⼀星嘉許。而他在2017年創辦的Octavo Management飲食集團旗艦精緻私房菜品牌Octavium，連續3年獲⼀星嘉許後，今年再上⼀層樓摘下兩星，成為唯⼀在指南中擁有三間⽶芝蓮星級餐廳的名廚，共摘下6星榮譽。此外，去年11⽉上海8½ Otto e Mezzo BOMBANA獲得兩星，總括⾹港、上海、北京及澳⾨4地、5間餐廳共摘9星，破了Chef BOMBANA的個⼈紀錄。

BOMBANA表示，很榮幸3間餐廳在⾹港及澳⾨兩地獲得好成績，這提醒他要更努⼒和專注，繼續⽤⼼做好每道菜式，讓每位客⼈都帶着滿意的笑容離開餐廳。他續指，客⼈的肯定和⽀持就是最⼤的動⼒，尤其在疫情下的餐飲業，⼤家要齊⼼，迎難以上，更學會珍惜可以聚⾸⽤膳的時光。

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記者：黃穎津

