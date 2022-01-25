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【學校疫苗氣泡】學界盼爭取豁免短暫到訪人士　容許家長入操場等接放學

社會 21:22 2022/01/25

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2月24日起，「疫苗氣泡」措施擴大至中小學及幼稚園，家長入校也須提供至少打1針紀錄。（資料圖片）

學界正籌備2月24日起執行「疫苗氣泡」措施，屆時除學生外，所有教職員及訪客入校均須至少打1針，惟學界預計執行上會有不少困難，盼向教育局爭取豁免到校接放學的家長及送貨員等短暫到訪人士。

津貼小學議會主席胡艷芬表示，「疫苗氣泡係好嘅，但實際執行上仲有好多問題」，因每日有許多不同類別人士短暫進入校園，舉例如家長接放學，「入學校接是最安全，如果每個入嚟都檢查（疫苗紀錄），要花好多人力時間；每日有送貨員入學校，擺低件貨就走，查針紙可能會阻到對方工作。」

她又指，不少學生由祖父母接放學，這批長者大部分也無打針，「是否每次送學生去校門？若門口積聚家長，會造成擠塞，引申其他問題。」她又提到若遇到落雨天仍要先檢查針紙，執行此等行政措施，擔心會「放低咗同理心」。她提倡新措施豁免短暫到訪者，並容讓家長到學校操場等露天、空曠場地等候接放學，盼與當局有渠道互相溝通，在農曆年假後、2月24日前能約見局方商討方案。

福建中學附屬學校校長徐區懿華則稱，正為已打針家長製作進入校園證，但發現全校目前僅不足6成家長表示有打針。將軍澳循道衛理小學校長林德育料，教職員及課外活動導師等方面問題不大，較困難是在放學時，會有大批家長入學校接子女，「要短時間內逐個睇打針紀錄，會有困難」，盼當局容讓學校有酌情權處理

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記者：馮琪雅

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