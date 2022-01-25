【財政預算案】紡織及製衣界倡派1萬消費券　陳祖恒籲撥款推動工業及創科發展

▲ 陳祖恒。（資料圖片）

最新一份《財政預算案》下月23日發表，立法會紡織及製衣界議員陳祖恒，今日聯同香港紡織業聯會、香港紡織商會以及17位紡織及製衣業界選委，向政府提交意見書，除建議政府分期發放1萬元電子消費券外，亦提倡政府增撥資源推動本地工業及創科發展。

建議書提出，政府再次推出消費券計劃，向每名合資格的 18 歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放總額10,000元的電子消費券，協助工商界以及僱員渡過難關。

陳祖恒表示，下屆政府將設創新及科技局，建議政府制訂未來5至10年的紡織及製衣業長遠發展藍圖，全方位支援業界發展，讓業界有清晰發展方向，更積極融入國家發展大局。

香港紡織業聯會會長陳亨利則指，現時香港工業生產已向境外拓展，香港總部則負責較高增值的「生產性服務業」，例如研究與開發、設計、市場拓展和物流管理等，而企業繳付稅項，仍以香港為主。他建議政府在制定政策及發展用地時，加入傳統工業，並在制定引進機制時，考慮將總部設於香港的公司，例如在新田科技城，引進紡織製衣業公司。

香港紡織商會會長朱立夫建議，由政府牽頭成立一個「品牌孵化中心」，扶植香港初創企業、本地品牌及設計師，提供綜合上中下游生產線、購貨、展覽場地等一條龍服務的場地，以支持原創服裝品牌、企業成長，走向產業化。他續指，該中心可設於大灣區內，既可與內地不同品牌合作，亦有各種優質的人力資源、原材料、市場可供選擇，有利業界融入國家發展。

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責任編輯：陳葆琳