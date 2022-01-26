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【虐兒事件】教育局撤保護兒童會新校舍申請　葛珮帆：無可厚非

社會 07:00 2022/01/26

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童樂居被揭發職員虐兒。（資料圖片）

本報發現教育局昨更新「二○二一年度第一次幼稚園校舍分配工作分配結果」，早前獲推薦分配給保護兒童會的皇后山邨皇順樓平台，轉由保良局接手。教育局回應指，原獲推薦的辦學團體通知本局撤回接受有關幼稚園校舍的決定，故跟機制交由另一合適的辦學團體補上。

在最新的分配結果名單上，北區項目編號為KG3的皇后山邨皇順樓平台現已推薦分配給保良局戴蘇小韞幼稚園辦學。早前該地點是由香港保護兒童會胡好幼兒學校承擔。據了解，在涉嫌虐兒事件發生後，教育局曾經向保護兒童會跟進其辦學及發展計劃，經磋商後，該會決定撤回其校舍申請計劃。

保護兒童會屬下「童樂居」上年底被揭發虐兒事件，至今累積有20名職員被拘捕，35名幼童遭到虐待。根據網站資料，保護兒童會下共有17間幼兒學校，包括譚雅士幼兒學校、長沙灣幼兒學校、蝴蝶邨幼兒學校等，遍布港島、新界及九龍。

教育局撤換新校舍辦學團體的做法，民建聯立法會議員葛珮帆認為無何厚非。她指虐兒事件已經令市民大眾失去信心、感到憤怒，保良局亦有能力接手，故屬合理。她指當局不應掉以輕心，應該進一步監察相關辦學團體，勿令慘劇再次發生。

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記者：袁澍

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