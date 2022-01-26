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【第五波疫情】李鄭屋官小染疫生屬海景絲麗酒店群組 2關連個案改列與輸入個案相關

社會 00:24 2022/01/26

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早前確診李鄭屋官立小學學生屬海景絲麗酒店群組個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（25日）公布，流行病學調查顯示，早前確診的李鄭屋官立小學學生（#13148），與香港海景絲麗酒店群組相關，中心根據調查結果，將其確診家人（#13512）相關的個案，即個案（#13132）及（#13255）改列為與輸入個案有流行病學關連。

另外，本港今新增124宗個案，包括30宗輸入個案、78宗與輸入個案有流行病學關連個案、6宗本地個案，及10宗與本地個案有流行病學關連的個案。112宗涉及變異病毒株的感染，12宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及76男48女，年齡介乎1至83歲。

此外，根據公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認早前公布的個案13053、13074、13075、13087、13096、13100至13104、13107至13109、13112、13114、13115、13117、13119、13122、13125、13127、13132及13146均帶有需要關注的變異病毒株Omicron。連同上述個案，香港至今共錄得556宗涉及Omicron的個案。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：黃小冰

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