【封區檢測】土瓜灣鴻光街多棟大廈約190名人接受檢測　發現2宗初步陽性檢測個案

▲ 土瓜灣鴻光街多棟大廈約190名人接受檢測。（新聞處提供）

政府昨晚（25日）因應一宗陽性檢測個案，涉及變異病毒株，土瓜灣鴻光街21、23、25，27、29、31、33及35號內的人士，須留在其處所並接受強制檢測，發現兩宗初步陽性檢測個案。

截至昨晚11時30分，約190名身處受限區域內的人士接受檢測，其中發現兩宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。亦在「受限區域」內派員到訪約65戶，當中約10戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

【TOPick診症室】兒童下月可預約打復必泰疫苗 藥劑師拆解接種宜忌

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐