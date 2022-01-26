【打擊走私】水警聯同海關龍鼓灘反走私　檢470萬龍蝦及電子零件等拘1人

▲ 海關水警龍鼓灘聯合反走私。（警方提供）

警方今日（26日）表示，在龍鼓灘檢獲一輛中型及一輛輕型貨車，122箱龍蝦，7袋乾花膠及34箱懷疑走私貨物，當中包括健康保健產品、二手電話及電子零件，市值共約470萬元，拘捕1人。

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水警小艇分區、水警西分區聯同海關海域聯合特遣隊人員根據情報，於本月24日在屯門龍鼓灘進行反非法入境及反走私聯合行動。行動中發現兩艘可疑快艇駛進龍鼓上灘近岸碼頭位置，同時兩部貨車駛近該碼頭，並有4名形跡可疑男子出現並將貨物從貨車搬往快艇上。



警方隨即採取行動，該4名男子立即跳往快艇及駛離碼頭，並以高速向西面方向逃去。水警人員遂展開追截，惟該快艇最終離開香港水域往內地方向駛去。同時其中一名貨車司機嘗試駕駛貨車逃離現場，但最終司機棄車逃去，人員亦在附近搜獲該貨車。 在現場截獲另一名貨車司機及貨車。經調查後，該名35歲姓李本地男子涉嫌企圖輸出未列艙單貨物拘捕。



警方稱，走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人若輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可處罰款200萬元及監禁7年。

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責任編輯：余思嵐