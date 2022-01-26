  • 19°C
香港時間 : 2022126日 (週三) 10:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊走私】水警聯同海關龍鼓灘反走私　檢470萬龍蝦及電子零件等拘1人

社會 09:34 2022/01/26

分享：

熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

海關水警龍鼓灘聯合反走私。（警方提供）

警方今日（26日）表示，在龍鼓灘檢獲一輛中型及一輛輕型貨車，122箱龍蝦，7袋乾花膠及34箱懷疑走私貨物，當中包括健康保健產品、二手電話及電子零件，市值共約470萬元，拘捕1人。

    點擊圖片放大

水警小艇分區、水警西分區聯同海關海域聯合特遣隊人員根據情報，於本月24日在屯門龍鼓灘進行反非法入境及反走私聯合行動。行動中發現兩艘可疑快艇駛進龍鼓上灘近岸碼頭位置，同時兩部貨車駛近該碼頭，並有4名形跡可疑男子出現並將貨物從貨車搬往快艇上。

警方隨即採取行動，該4名男子立即跳往快艇及駛離碼頭，並以高速向西面方向逃去。水警人員遂展開追截，惟該快艇最終離開香港水域往內地方向駛去。同時其中一名貨車司機嘗試駕駛貨車逃離現場，但最終司機棄車逃去，人員亦在附近搜獲該貨車。 在現場截獲另一名貨車司機及貨車。經調查後，該名35歲姓李本地男子涉嫌企圖輸出未列艙單貨物拘捕。

警方稱，走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人若輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可處罰款200萬元及監禁7年。

【TOPick診症室】兒童下月可預約打復必泰疫苗　藥劑師拆解接種宜忌

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【第五波疫情】李鄭屋官小染疫生屬海景絲麗酒店群組 2關連個案改列與輸入個案相關
今日 00:24
【第五波疫情】李鄭屋官小染疫生屬海景絲麗酒店群組 2關連個案改列與輸入個案相關
【強制檢測】50個處所納強制檢測　涉元朗Grand Yoho及葵涌商場（附名單）
今日 08:53
【強制檢測】50個處所納強制檢測　涉元朗Grand Yoho及葵涌商場（附名單）
【封區檢測】土瓜灣鴻光街多棟大廈約190人接受檢測　發現2宗初步陽性檢測個案
今日 09:03
【封區檢測】土瓜灣鴻光街多棟大廈約190人接受檢測　發現2宗初步陽性檢測個案
【封區檢測】深水埗惠珍樓約40人接受檢測　無發現陽性檢測個案
今日 09:16
【封區檢測】深水埗惠珍樓約40人接受檢測　無發現陽性檢測個案

你可能感興趣

【第五波疫情】李鄭屋官小染疫生屬海景絲麗酒店群組 2關連個案改列與輸入個案相關
今日 00:24
【第五波疫情】李鄭屋官小染疫生屬海景絲麗酒店群組 2關連個案改列與輸入個案相關
【強制檢測】50個處所納強制檢測　涉元朗Grand Yoho及葵涌商場（附名單）
今日 08:53
【強制檢測】50個處所納強制檢測　涉元朗Grand Yoho及葵涌商場（附名單）
【封區檢測】土瓜灣鴻光街多棟大廈約190人接受檢測　發現2宗初步陽性檢測個案
今日 09:03
【封區檢測】土瓜灣鴻光街多棟大廈約190人接受檢測　發現2宗初步陽性檢測個案
災難 罪案 走私 進出口 海關 香港 屯門 進出口條例

最高瀏覽

【全日面授】教育局公布小學全日面授條件　跟隨中學要求師生接種率均須達7成
23:58 2022/01/24
【全日面授】教育局公布小學全日面授條件　跟隨中學要求師生接種率均須達7成
【闔家辣】鄭中基梁詠琪養兒方知父母恩　吳君如面對女兒反叛期：不可硬碰硬
09:34 2022/01/25
【闔家辣】鄭中基梁詠琪養兒方知父母恩　吳君如面對女兒反叛期：不可硬碰硬
【離地租客】一家三口連外傭預算9K徵港島租盤　5大離地要求2房1廳靚裝要有𨋢
16:49 2022/01/25
【離地租客】一家三口連外傭預算9K徵港島租盤　5大離地要求2房1廳靚裝要有𨋢