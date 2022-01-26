【公關災難】雪姨盆菜風波掀市集退租潮　再三道歉退還全額租金+捐全部收益

▲ 「富貴KOL」雪姨再發道歉文。

有富貴KOL之稱的雪姨在上周四（1月20日）發布食評影片，將酒店及茶餐廳的盆菜質素作比較，並因批評一間良心茶餐廳以致被網民狠批，亦令雪姨舉辦的新年市集掀起退租潮。

事件愈鬧愈大，雪姨再度於社交平台發道歉文，並承諾會向所有市集檔主退還全額租金及將自己檔內的全部收益捐助給有需要的團體。

雪姨表示：「就近日影片引起之風波，我再次向基隆茶餐廳因本人疏忽而造成之影響，致萬分歉意。以及後影響到大乾爹市集檔主，本人在此亦向各位用最真誠、最謙卑的心道歉。」

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雪姨寫道：

連日來經過不斷的沉思和反省，本人作出以下的決定：

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1)明白檔主連日來受到風波影響，所有大乾爹市集檔主將獲退還全額租金。

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2)了解到各小店為市集努力和籌備多時，卻因為本人言論問題而造成影響，蒙受損失。為將影響減到最低，檔主有權利選擇是否繼續參與市集，本人在此再向各位檔主致歉。

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3)為表歉意，本人會將自己檔內全部收益捐到有需要團體。受助單位，容後公佈。希望可以幫到更多有需要人士。

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她續指：「我深深感受到作為一個創作者，需要為自己的創作內容及大眾負責任。再次向受影響檔主及各單位人士深表歉意。請大家接受我最真誠的道歉，並給予改過機會。」