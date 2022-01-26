【豪苑確診】確診26歲男患者飼養倉鼠　漁護署：倉鼠對新冠病毒呈陰性

▲ 黃大仙豪苑一名確診男患者飼養倉鼠，該倉鼠對檢測呈陰性。（陳國峰攝）

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈，葵涌邨疫情仍未止，黃大仙亦出現變種病毒傳Delta播鏈，污水樣本驗出陽性的黃大仙豪苑，其中一名26歲確診男病人有飼養倉鼠，他今年1月15日發病，在社區逾一周才確診，該大廈懷疑有垂直傳播，E座單位住戶本周一（24日）撤離檢疫。

政府專家顧問、港大微生物講座教授袁國勇周一晚曾到黃大仙龍翔道豪苑視察，指確診單位出現垂直傳播，當中渠管懷疑有改動，源頭懷疑是其中一戶所養的倉鼠，全幢大廈E室單位由上至下全部撤離。

衞生防護中心周一表示，該名26歲男子，1月15日起有病徵，1月18及22日曾向私家醫生求診，1月23日到社區檢測中心檢測後初步陽性，患者報稱12月初在旺角通菜街「 I love rabbit」購買倉鼠，該倉鼠已交漁護署化驗。

不過漁護署回覆查詢表示，該倉鼠對新冠病毒測試呈陰性反應。截至昨日，漁護署共收到104隻倉鼠，早前發現一隻倉鼠呈陽性，署方已人道滅98隻倉鼠，另有4隻自然死亡。

至於該隻倉鼠是是否受感染後康復，或者體內有沒有新冠病毒抗體等情況，TOPick正向漁護署查詢。

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責任編輯：伍瑋瑋