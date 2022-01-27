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【確診消息】消息：今日新增逾150宗陽性個案或創單日新高　葵涌邨再多逾40人染疫

社會 12:25 2022/01/27

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消息指本港今日新增逾150宗確診個案，或創疫情單日新高。

本港爆發第五波疫情，社區持續多條傳播鏈，今日（27日）或創新冠肺炎疫情以來單日新高。其中再有屋苑爆疫，彩雲（一）邨長波樓已錄得約20宗確診或初步陽性檢測個案，政府延長圍封強檢至星期五，據了解政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇到現場視察，憂慮成第二個爆疫屋苑。

昨日初步確診個案逾100宗，消息指今日（27日）新增逾150宗陽性個案，或創疫情以來單日新高，逾100宗為本地感染病例。

至於葵涌邨今日再增至少40人染疫，逸葵樓再多約30宗陽性，大部分屬早前確診戶家人，餘下近10宗由強制檢中發現。其中映葵樓再增約10人染疫，3人接受強檢驗出。

彩雲（一）邨長波樓已錄得約20宗確診或初步陽性檢測個案。（陳國峰攝）

本港第五波疫情擴散，政府與港大污水檢測再發現有4區的大廈的污水樣本呈陽性，懷疑有隱形傳播鏈，在葵涌、觀塘、柴灣及馬鞍山的大廈採集到檢測呈陽性的污水樣本，要求於指定期間曾身處下列指明地方的人士接受新冠病毒檢測，有關指定時間是1月13日至1月26日曾身處指明場所超過兩小時，須於1月26日、27日及28日須接受檢測，詳情即看：【下一頁】

【TOPick診症室】兒童下月可預約打復必泰疫苗　藥劑師拆解接種宜忌

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：伍瑋瑋

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