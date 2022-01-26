【洪為民群組】政圈中人勸徐英偉自行請辭　消息：視乎北京態度

▲ 林鄭月娥直指對民政事務局局長徐英偉最為失望。（資料圖片）

「洪門宴」風波，14名現任高官中，特首林鄭月娥對民政事務局局長徐英偉最為不滿，打算嚴懲；至於會否撤換，仍未定案。但據知，也有些人勸徐英偉自行請辭，退一步海闊天空。

林鄭昨日再重申強調，事件中，對徐英偉「尤其失望」，調查結果將在農曆新年前公布，自然包括相關官員懲處。

傳林鄭擬炒徐 民建聯反對

昨晚有英文傳媒引述親北京消息指，林鄭打算炒徐英偉，雖然徐英偉所屬的民建聯反對，但若林鄭堅持，中央不會反對。

本欄收到的消息透露，林鄭對徐英偉大為不滿，主要是他作為民政事務局局長，該局負責圍封等工作，因此他一直有參與港府高層的抗疫會議，香港去年12月30日晚出現首宗本地Omicron個案，政府高層翌日（31日）早上開抗疫會議，會上已表明情況嚴峻，需要公開呼籲市民不要前往人多聚會等。到1月3日「洪門宴」當日，政府傍晚也有召開高層抗疫會議，徐英偉在會議後，明知抗疫形勢緊張，晚上仍赴「洪門宴」，而且徐英偉在生日派對上曾無戴口罩，拿着飲品與眾多賓客聊天，明顯違規。

出席高層抗疫會後 卻赴洪門宴

在問責制度下，按《政治委任制度官員守則》，問責官員的懲處主要有4種：1）警告；2）公開譴責；3）停職；4）免職等。但懲處輕重如何劃綫，未有清楚界定，主要視乎特首的政治決定。事實上，問責制自2002年推行以來，特首從未出手對問責官員作出懲處，但更換司局長，每屆特首任內都做過，卻不屬於懲處之列。

政圈不少人替徐英偉求情，認為他「罪不至死」，民建聯多名黨友更在他出事後，在其社交專頁留言打氣，甚至公開讚揚他是「好官」，黨內元老也曾為徐英偉護航，包括全國人大常委譚耀宗，曾直言事件未嚴重至需要離職交代。

但有資深政圈中人表示，現在距離現屆政府任期屆滿，只有約5個月，若林鄭決定不撤換徐英偉，但以其他方式以示嚴懲，即使他能夠留下，處境也很艱難，故有些人都勸他自行請辭，退一步海闊天空。

今次捲入「洪門宴」除了14名現任官員、1名退休休假官員，還有20名立法會議員，多個政黨都有成員牽涉在內，包括民建聯、經民聯、工聯會、新民黨，所以政圈對此事十分謹慎，例如本月中的特首立法會答問會上，沒有一個議員問及洪門宴，反而有多名議員將爆疫歸咎機組人員檢疫措施。

事實上，主要官員的任免，權在中央，若要撤換徐英偉，須中央首肯。

另外，特首選舉將於3月27日舉行，但現時仍未就提名期刊憲。林鄭表示，按法例要求還有空間，現時未有超過規定的日期，可稍後公布提名期，強調是按法律進行，而她也未有回應，有關參選意願的問題。

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撰文：傅流螢

欄名 : 有政戲