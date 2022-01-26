【葵涌邨爆疫】梁子超指逸葵樓住戶感染比例高　有需要14天檢疫及7天在家監測

▲ 呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片)

本港新增確診個案繼續第3日破百，昨增124宗確診，葵涌邨累計確診及初確個案至少276宗。特首林鄭月娥昨宣布，繼逸葵樓及映葵樓後，累計13宗確診的夏葵樓昨起亦要圍封強檢5天至周六；而最先出現超級傳播的逸葵樓持續出現雙位數確診，已累計184宗個案，須延長圍封多2天至周五。呼吸系統專科醫生梁子超表示，由於逸葵樓居民住戶感染比例高，與密切接觸者的風險相若，認爲有需要進行14天檢疫及7天在家監測。

另外，有逸葵樓居民對大廈延長圍封感崩潰，又批評大廈衞生情況無改善欠缺物資供應。即看：【下一頁】

▲ 逸葵樓須延長圍封多2天至周五。（資料圖片)

昨日新增個案中有33宗與葵涌邨相關，梁子超今早（26日）接受電台訪問時指，葵涌邨逸葵樓中逾2000名居民中有約100人確診，其感染比例高，認為逸葵樓居民與密切接觸者的風險相若，認爲居民需要進行14天檢疫及7天在家監測。他認爲港府在圍封葵涌邨的準備不足，應盡量安排居民檢疫，否則應盡量減少工作人員出入大廈，「其實都不是太安全」，認為毋須為住戶提供一日三餐，改為提供基本糧食，並應分時段安排居民落樓檢測，減少交叉感染風險。

其實嗰度（葵涌邨）有水有電，（當局）應改為提供簡單糧食，有照顧唔到的人先（派人)上門處理，好過搵咁多人員，好似酒店服務咁，一來製造垃圾，二來好多人出出入入，導致好多染污保護衣物，增加了交叉感染的風險。

▲ 逸葵樓須延長圍封多2天至周五。（資料圖片)

他表示，由於居民曝露風險很廣泛，預計逸葵樓未來確診數字會下降，但要在幾天內回落到單位數的機會極低，如果單日個案持續維持在20多宗，逸葵樓可能有持續傳播。至於港府昨起圍封夏葵樓，他認為該大廈的確診個案突然急增，估計大廈出現傳播，認為圍封5日是適當的做法。

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責任編輯：郭詩詩