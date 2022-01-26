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【新冠肺炎】各級法院登記處及會計部等辦事處　明日起縮短辦公時間

社會 10:36 2022/01/26

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法庭進一步增加社交距離。（資料圖片）

司法機構今日（26日）表示，因應最新的公共衞生情況和相關發展，各級法院的登記處、會計部和其他提供支援服務的辦事處由明日起（27日）將縮短辦公時間。
 
當局指，法庭事務是必要的公共服務，有助有效執行司法工作。上述措施連同下調法院大樓內的人數上限，旨在減少法庭使用者和司法機構的工作人員在法院大樓內的人數和逗留時間，以確保法庭在情況許可下能繼續安全地維持運作。

登記處、會計部及提供支援服務的辦事處

  • 由本月27日起，各級法院的登記處和會計部將縮短辦公時間，經調整後的辦公時間為星期一至五上午8時45分至下午12時30分及下午2時至5時（公眾假期除外）
  • 由本月27日起，各個為法庭使用者及公眾提供支援服務的辦事處亦將縮短辦公時間

法庭程序

  • 所有法庭聆訊一般將繼續如期進行，除非法庭另作指示，如有任何更改，法庭將向訴訟各方給予具體指示
  • 就民事程序而言，在適合情況下，法庭或將更多使用遙距聆訊及／或以書面方式處理案件。法庭將就個別案件給予指示

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責任編輯：余思嵐

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