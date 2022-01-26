  • 20°C
香港時間 : 2022126日 (週三) 11:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新春2022】LYCHEE & FRIENDS聯乘港鐵7大商場　「熊」運當頭迎虎年

休閒消費 10:47 2022/01/26

分享：

熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

LYCHEE & FRIENDS是一個由韓國設計團隊於2016年創立的時尚品牌，今個新年在港鐵旗下7大商場有新春活動。（相片由商場提供）

今個農曆新年，韓國人氣角色LYCHEE & FRIENDS與港鐵旗下7大商場合作，一班角色化身成活潑可愛的老虎仔，於綠楊坊、杏花新城、海趣坊、新屯門中心、恒福商場、駿景廣場及Citylink同大家見面。除了有多個主題打卡位，更準備了精美揮春套裝等活動，過一個「熊」運當頭的新年。

為一解大家掛念日本之情，港鐵商場特設多個LYCHEE & FRIENDS日式煙火祭打卡場景，包括 「煙火祭鳥居」、「遊樂小攤檔」、 「菓子全盒」等，分布於不同商場，LYCHEE更首次以老虎仔造型亮相，生動又調皮，一定不能錯過這打卡熱點。

活動中有期間限定 LYCHEE & FRIENDS揮春及精品換領。（相片由商場提供）

活動期間，MTR Mobile登記用戶憑3,000 MTR分即可換領LYCHEE & FRIENDS期間限定虎年揮春一套（共5款，每登記用戶每日限換2套）。另外還有更多精美禮品換領，數量有限，換完即止。

換領日期：即日起至1月30日（逢星期五至日）

換領時間： 12nn-8pm

換領地點：
1. 綠楊坊二樓推廣活動攤位（顧客服務中心側）
2. 杏花新城東翼一樓推廣活動攤位（adidas側）
3. Citylink零售層推廣活動攤位（顧客服務中心側）
4. 海趣坊1樓推廣活動攤位（顧客服務中心側）

記者：周美好

相關文章

【新春2022】蠟筆小新PatPat造型黃金糕　山下菓子推時尚搞笑賀年糕點【內附連結】
12:32 2022/01/21
【新春2022】蠟筆小新PatPat造型黃金糕　山下菓子推時尚搞笑賀年糕點【內附連結】
【虎進金來】虎年別注手袋大檢閱　Ferragamo國畫風Moschino玩轉粟米片
15:31 2022/01/21
【虎進金來】虎年別注手袋大檢閱　Ferragamo國畫風Moschino玩轉粟米片
【新春2022】麗思卡爾頓酒店推賀年餐飲　天龍軒賀年菜式＋$688起冬日盆菜
17:28 2022/01/18
【新春2022】麗思卡爾頓酒店推賀年餐飲　天龍軒賀年菜式＋$688起冬日盆菜

你可能感興趣

【新春2022】蠟筆小新PatPat造型黃金糕　山下菓子推時尚搞笑賀年糕點【內附連結】
12:32 2022/01/21
【新春2022】蠟筆小新PatPat造型黃金糕　山下菓子推時尚搞笑賀年糕點【內附連結】
【虎進金來】虎年別注手袋大檢閱　Ferragamo國畫風Moschino玩轉粟米片
15:31 2022/01/21
【虎進金來】虎年別注手袋大檢閱　Ferragamo國畫風Moschino玩轉粟米片
【新春2022】麗思卡爾頓酒店推賀年餐飲　天龍軒賀年菜式＋$688起冬日盆菜
17:28 2022/01/18
【新春2022】麗思卡爾頓酒店推賀年餐飲　天龍軒賀年菜式＋$688起冬日盆菜
消費資訊 著數優惠 新屯門中心 綠楊坊Luk Yeung Galleria 杏花新城 Paradise Mall Citylink 港鐵 商場 農曆新年

最高瀏覽

【離地租客】一家三口連外傭預算9K徵港島租盤　5大離地要求2房1廳靚裝要有𨋢
16:49 2022/01/25
【離地租客】一家三口連外傭預算9K徵港島租盤　5大離地要求2房1廳靚裝要有𨋢
【女神新歡】傳李佳芯當日一腳踏兩船　蟲草大王陳恩德出招成功奪Ali芳心
16:01 2022/01/25
【女神新歡】傳李佳芯當日一腳踏兩船　蟲草大王陳恩德出招成功奪Ali芳心
【初步確診】新增逾70宗初步陽性個案　大埔林村污水樣本呈陽性籲居民檢測
16:43 2022/01/25
【初步確診】新增逾70宗初步陽性個案　大埔林村污水樣本呈陽性籲居民檢測