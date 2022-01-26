【新春2022】LYCHEE & FRIENDS聯乘港鐵7大商場 「熊」運當頭迎虎年
休閒消費 10:47 2022/01/26
今個農曆新年，韓國人氣角色LYCHEE & FRIENDS與港鐵旗下7大商場合作，一班角色化身成活潑可愛的老虎仔，於綠楊坊、杏花新城、海趣坊、新屯門中心、恒福商場、駿景廣場及Citylink同大家見面。除了有多個主題打卡位，更準備了精美揮春套裝等活動，過一個「熊」運當頭的新年。
為一解大家掛念日本之情，港鐵商場特設多個LYCHEE & FRIENDS日式煙火祭打卡場景，包括 「煙火祭鳥居」、「遊樂小攤檔」、 「菓子全盒」等，分布於不同商場，LYCHEE更首次以老虎仔造型亮相，生動又調皮，一定不能錯過這打卡熱點。
活動期間，MTR Mobile登記用戶憑3,000 MTR分即可換領LYCHEE & FRIENDS期間限定虎年揮春一套（共5款，每登記用戶每日限換2套）。另外還有更多精美禮品換領，數量有限，換完即止。
換領日期：即日起至1月30日（逢星期五至日）
換領時間： 12nn-8pm
換領地點：
1. 綠楊坊二樓推廣活動攤位（顧客服務中心側）
2. 杏花新城東翼一樓推廣活動攤位（adidas側）
3. Citylink零售層推廣活動攤位（顧客服務中心側）
4. 海趣坊1樓推廣活動攤位（顧客服務中心側）
記者：周美好