【新春2022】LYCHEE & FRIENDS聯乘港鐵7大商場　「熊」運當頭迎虎年

▲ LYCHEE & FRIENDS是一個由韓國設計團隊於2016年創立的時尚品牌，今個新年在港鐵旗下7大商場有新春活動。（相片由商場提供）

今個農曆新年，韓國人氣角色LYCHEE & FRIENDS與港鐵旗下7大商場合作，一班角色化身成活潑可愛的老虎仔，於綠楊坊、杏花新城、海趣坊、新屯門中心、恒福商場、駿景廣場及Citylink同大家見面。除了有多個主題打卡位，更準備了精美揮春套裝等活動，過一個「熊」運當頭的新年。

為一解大家掛念日本之情，港鐵商場特設多個LYCHEE & FRIENDS日式煙火祭打卡場景，包括 「煙火祭鳥居」、「遊樂小攤檔」、 「菓子全盒」等，分布於不同商場，LYCHEE更首次以老虎仔造型亮相，生動又調皮，一定不能錯過這打卡熱點。

▲ 活動中有期間限定 LYCHEE & FRIENDS揮春及精品換領。（相片由商場提供）

活動期間，MTR Mobile登記用戶憑3,000 MTR分即可換領LYCHEE & FRIENDS期間限定虎年揮春一套（共5款，每登記用戶每日限換2套）。另外還有更多精美禮品換領，數量有限，換完即止。

換領日期：即日起至1月30日（逢星期五至日）

換領時間： 12nn-8pm

換領地點：

1. 綠楊坊二樓推廣活動攤位（顧客服務中心側）

2. 杏花新城東翼一樓推廣活動攤位（adidas側）

3. Citylink零售層推廣活動攤位（顧客服務中心側）

4. 海趣坊1樓推廣活動攤位（顧客服務中心側）

記者：周美好