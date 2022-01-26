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【潮物速報】Netflix聯乘Beams推時裝系列　親民價無線耳筒袋$200起

休閒消費 12:07 2022/01/26

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熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

衞衣約$770。（圖片品牌提供）

對於Netflix這個串流平台相信不需要再多作介紹，去年Netflix就與日本年青人品牌Beams合作推出服裝系列，在tee背上印上director或crew的字樣，成為當時的話題作和熱賣產品，剛剛第二輪合作的服裝系列又再上架，飛不到日本東京或台北掃貨的你，是時候找代購出手了。

該系列找來《今際之國的有栖》劇中兩位要角三吉彩花和柳俊太郎當上模特兒。《今際之國的有栖》？當時亦引起一串熱話，而今次由Beams與Netflix合作的服裝系列，就找來劇中兩位要角三吉彩花和柳俊太郎當上模特兒。

大家還記不記得去年在Netflix推出的一套日本劇集《今際之國的有栖》？這套劇集可說是《魷魚遊戲》的先軀，當時亦引起一連串熱話，而今次由Beams與Netflix合作的服裝系列第二彈，就找來劇中兩位要角三吉彩花和柳俊太郎當上模特兒。

    點擊圖片放大
    +4
    +3
  • hand warmer約$276。（圖片品牌提供）

這個系列的服裝主題是「隨時隨地都能Netflix」，內裏其實非常簡單，離不開基本的tee、衞衣、手套和cargo pants等，設計細節在袋口加上了反光的Netflix標籤，對這串流平台的狂熱份子又豈能沒有一件？

這個系列隨了在東京可以購買得到外，台北的Beams亦同步有售，至於香港的Beams看來機會比較渺茫，有興趣購買的人，除了找兩地的朋友幫手購入外，亦看來亦要找本地的代購公司出手相助。

記者：何偉雄

撰文 : 何偉雄 TOPick記者

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