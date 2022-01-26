【住宅起火】薄扶林道有單位起火　疑電器短路致火警

▲ 薄扶林道住宅起火（曾秋文攝）

薄扶林道有單位發生火警，4名居民送院治理，初步指懷疑有電器短路導致火警。

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事發景輝大廈A座，警方今日（26日）早上10時19分接報，指西環薄扶林道64至68號景輝大廈低層一單位突然起火，火光熊熊，大量濃煙從窗戶冒出，消防接報到場架起雲梯，開動一條喉射水灌救，煙帽隊登樓將火救熄，期間協助多名居民疏散。

消防員事後進入起火單位進行調查，懷疑因電器短路引起火警，其間有4名居民需由救護車送院，消防正對火警展開調查。有居民指疏散期間聽到單位傳出爆炸聲，未知該單位內是否有人在內，部份居民帶同飼養的狗隻逃生，情況狼狽。

運輸署表示，因火警，薄扶林道(來回方向)介乎山道與皇后大道西之間的全線現已封閉。

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記者：曾秋文、余思嵐