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【葵涌邨爆疫】逸葵樓居民對延長圍封感崩潰　批大廈衞生情況無改善欠缺物資供應

社會 10:56 2022/01/26

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葵涌邨逸葵樓須延長圍封至1月28日。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈，葵涌邨逸葵樓、映葵樓群組，出現大型爆發。港府在本月21日圍封檢測葵涌邨逸葵樓5日，惟昨日（25日）宣布，決定延長相關宣告的執行日期至1月28日。有居民今日（26日）在電台節目中坦言得知消息後感到崩潰，擔心繼續圍封會如「困獸鬥」，導致交叉感染；另批評大廈的衞生情況並無改善，而且排隊檢測分流安排混亂。

居葵涌邨逸葵樓的陳小姐今早接受電台訪問，指昨日得知要再圍封兩天的時候，情緒有點崩潰，認為自己6次的檢測均呈陰性時，擔心繼續圍封會如「困獸鬥」，導致交叉感染，又稱不對大廈居民相信在圍封至28日後有機會會再次延長圍封時間。

被問到大廈的安排，她表示在圍封數天內的安排仍很混亂，特別是十分缺乏消毒的物資，曾在強檢的時候及致電房署的支援熱線，指自己已缺乏消毒物資，惟仍沒有收到有關物資；另在藥物安排上起初也是十分混亂，在與人員交接兩至三天後才得到部分藥物。

有居民今日（26日）在電台節目中批評排隊檢測分流安排混亂。（資料圖片）

她又說，大廈的衞生情況並無改善，由閉路電視可見，升降機運送完垃圾在送飯車，期間並無消毒：

見到升降機在運完垃圾車之後再運飯車，過程中無消毒，亦都見過有人被擔架抬走懷疑是確診者後，再有街坊使用，亦看不到有全層或大廈消毒。

她又批評排隊檢測分流亦安排混亂，每次檢測人龍都好長，這幾天下樓檢測時都要等候約一小時，而且檢測的球場並無廣播要求大家排疏一點，有些街坊亦企得很密，令人擔心有感染風險。

另外，葵青街坊聯合陣線成員史思明在同一節目中表示，早前曾訪問約200名居民，指街坊最擔心是衞生的問題，其中大廈的垃圾堆積問題仍然存在且有臭味；另有街坊的消毒物資消耗得很快，例如消毒紙巾、兒童口罩、漂白水也十分缺乏：

圍封呢幾日都無收過，佢地的反應比較大，因為呢啲係佢地的救命物品。

他又說，有居民反映檢測時間每日有變，未能預知落樓檢測的時間，其中夏葵樓昨晚約10時有人拍門通知檢測，令好多人馬上下樓做檢測，人流排至夏葵樓大堂位置，雖然人流已沒有之前多，但整個過程仍需花約一小時，至晚上11時許才能回家。

另外，史思明提到有居民批評大廈出現確診個案後，樓層仍未有消毒；另指家長稱因擔心小朋友仍未打針，怕他們在去檢測時「中招」，導致精神壓力很大，希望當局可以安排人員上門為小朋友做病毒檢測。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：郭詩詩

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