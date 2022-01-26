【23條立法】鄧炳強：間諜與本土恐佈主義有必然關係　研加強立法反間諜

▲ 保安局局長鄧炳強。（ 陳靜儀攝）

保安局局長鄧炳強回答立法會議員口頭質詢時表示，間諜與本土恐佈主義有必然的關係，當局進行《基本法》23條立法時，將完善《官方機密條例》，更好地防範間諜及涉取國家機密的相關罪行。

立法會今日大會，自由黨議員李鎮強關注當局會否修訂打擊間諜罪行法例，以加強打擊間諜罪行，從而保護國家安全。鄧炳強指，特區政府一貫立場是依法打擊在香港危害國家安全的活動，特別是這些間諜及其代理人背後均是國家級的對手，港府必須採取措施將他們帶來的風險減至最低。

他又提及，現行《官方機密條例》所提及間諜活動的定義較為狹隘，主要涵蓋禁止指定人士接近禁地、製作對敵人有效的資料或有利的官方資料等，並不足以應對現今臨臨種種的複雜的間諜行為及相關風險。因此，《基本法》23條立法時，會就著《官方機密條例》針對間諜行為涵蓋不足的地方，加強立法工作，以應對2019年發生的事情及評估將來發生的風險。

鄧炳強強調，警方一直積極收集及分析涉及危害國家安全的情報資料，並與其他相關的執法單位，嚴謹調查危害國家安全的案件，包括進行以情報為主導的行動。此外，特區政府會繼續與駐香港特區維護國家安全公署加強訊息共享及行動配合。當局正積極與律政司研究，在進行《基本法》23條立法時，完善《官方機密條例》，更好地防範間諜及涉取國家機密的相關罪行，希望爭取於本屆政府前展開諮詢工作，並爭取在下半年將草案提交立法會審議。

另外，選委界議員馬逢國關注，當局是否有研究，本土恐佈主義，與間碟是否有內在聯繫。鄧炳強則說，間諜與本土恐佈主義有必然的關係，又稱間諜主要想在社會煽動仇恨及分化，甚至煽動暴力奪取政權，屬培育本土主義其中一個手法，一般會為本土恐佈主義人士提供技術，例如教導他們如何製作炸彈，如何獲取相關材料等等，並提供「保護傘」，當局的工作就是須要管控相關行為。

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記者：陳葆琳