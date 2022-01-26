【昏迷女童】獲房署安排到新單位參觀　天瑜爸爸盼5月接愛女回家團聚

▲ 天瑜爸爸盼在5至6月接愛女回家團聚。

本港6歲女童周天瑜因手術時出現醫療事故，昏迷卧床至今逾20個月。周爸爸今日（26日）在Facebook群組「天瑜醫療事故關注組」發文，指獲房署安排到新屋參觀，盼早日完成裝修，能夠在5、6月左右接愛女回家。

盼5月接愛女回家團聚

周爸爸在文中表示，新屋內預留房間擺放天瑜的醫療儀器，為確保有足夠空間擺放，醫院的職業治療師和醫務社工親自到場協助度尺。他表示如無意外新屋在3月中可「交吉」，會隨即開展裝修工程：

希望能在5至6月左右把天瑜接回家中，一家團聚。

不少網民為周爸爸及天瑜送上祝福，「天瑜可以好快返屋企喇，佢知道咗一定會好開心，一定會更加努力好起來」、「有新環境、新開始，祝你們一家身體健康」、「祝願早日一家人團聚」、「希望有裝修師傅可以幫幫手，用相宜價錢幫幫天瑜一家人」。

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感謝姜濤及暖心姜糖相助

周爸爸昨日發文感謝姜濤香港後援會的禮物及捐款，「終於集齊一對小姜姜、小濤濤，可以拿到醫院陪伴天瑜」，又對姜濤表示感謝，「多得他的關注，一眾姜糖隨即響應，自發地為我們一家做了很多事」。他曾帶同姜糖所送的「小濤濤」前往醫院探望愛女，並指「小濤濤現在在醫院陪伴着天瑜」。周爸爸溫柔地向天瑜說「爸爸以後擺佢喺度陪你好唔好？」，又播放姜濤的錄音為愛女打氣。

姜濤早前表示，自己一直通過報導關注天瑜的狀況，又主動聯絡周爸爸，錄語音訊息為他們打氣，更承諾有機會到醫院唱歌給天瑜聽。

哥哥希望天瑜快啲好返，加油！我哋都會一直關注佢。姜濤哥哥有時間來探你，快啲好返，我親口唱隻歌畀你聽。

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遇醫療事故變植物人

6歲女童周天瑜於3年前確診患上橫紋肌肉瘤（第四期），在接受化療後情況一度好轉，腦內腫瘤縮小至可接受手術切除，惟去年於瑪麗醫院進行手術期間出現醫療事故，家人指出院方疏忽包括手術中延誤了給病人輸血長達48分鐘。當時4歲的天瑜在2020年5月手術後至今仍是全身癱瘓，昏迷不醒，成了植物人。

天瑜術後卧床至今約20個月，醫生評估天瑜情況屬嚴重智障，目前仍然全身癱瘓，其家人正追究涉事的瑪麗醫院及香港兒童醫院。

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責任編輯︰王明芳