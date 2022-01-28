青協「鄰舍第一」社區計劃　推動鄰里互助　有賴社會各界協作

▲ 香港青年協會「鄰舍第一」社區計劃是由青年帶動的社區關懷行動，其中「送米助人」由區百齡慈善基金慷慨捐助，已為5多萬戶家庭送贈近300萬公斤大米，並由「鄰舍隊」青年義工協助統籌，藉此促進鄰舍間的聯繫。

農曆新年將至，惟本港疫情再次嚴峻，部分住宅大廈被納入強制檢測。香港青年協會舉辦「鄰舍第一‧愛心響鈴」，短短時間獲500名青年義工積極響應參與，透過電話或短訊，持續為居民，特別是感到困擾的長者及基層家庭送上關懷，並了解他們的需要。



青協「鄰舍第一」社區計劃致力透過不同項目，由青年發揮鄰舍互助精神，並從義工服務中發展所長，得以成長。「鄰舍第一」多年來獲得社會各界、學界和公營機構的鼎力支持，更廣泛地擴展至各社區，吸引更多年輕人加入。



區百齡慈善基金會愛心贈米 送暖基層家庭

源於一份回饋社會的善心和使命感，展開了區百齡慈善基金會與青協的合作，從2010年開始推行「鄰舍第一・送米助人」計劃，每月為5,000戶基層家庭及獨居者送贈為期一年的大米，至今5萬多戶家庭受惠，送贈大米更高達300萬公斤。



區百齡慈善基金會總幹事區美玲憶述，她爸爸區百齡經歷戰爭的動盪，深明飢餓帶來的苦況，「2009年金融風暴期間，爸爸在電視新聞看見有西裝男子在垃圾桶中尋找食物，這一幕令他非常震撼，亦難以想像這情況會在香港發生，因而決意推動送米計劃幫助弱勢社群。」一包米滿載著扶貧心思，區美玲指出：「米是基本糧食，亦能得到温飽，爸爸和我在家一起計算並設定每包米的重量，冀為基層減少每月開支。」

▲ 區百齡慈善基金會總幹事區美玲親力親為參與「鄰舍第一・送米助人」計劃，主動與受惠者溝通以作即時及適切的改善。她希望青年持續參與義工活動，不僅培養感恩及回饋之心，且感染他人並將信念一直傳承下去。

房協推動跨代共融 重塑屋邨人情味



社區多一份關懷，便有多一份歸屬感。香港房屋協會與乙明青年空間多年來合作無間，在區內舉辦不同活動拉近長者和青年的距離，希望以「屋邨居民互助」締造長幼共融社區。

▲ 房協今年以乙明邨為首個試點屋邨，推行「齊樂同行」跨代共融計劃，包括引入芬蘭木棋等活動，並與乙明青年空間合作令區內長者和青年一起學習新興運動，從而加強彼此的互動和溝通。

房協總經理（長者服務）吳家雯博士提到過往難忘的經驗，「在青協乙明青年空間舉辦的家庭攝影活動中，發現現今數碼年代，很多居民沒有一張正式的實體家庭照，當中一位伯伯看到照片時就像打開存摺般開心，綻放幸福笑容。青年義工亦被老友記深深打動，繼而自我反思，從中學習珍惜家人。」

▲ 房協總經理（長者服務）吳家雯博士表示，她在遊戲中發現長者多做策劃，而青年多負責執行，互相合作，樂在其中，良好關係繼而建立起來。

鳳溪廖萬石堂中學 鼓勵學生走入社區建立自信



「樂於助人、關心社區」的種子，早早就播滿在鳳溪廖萬石堂中學的每個角落，學校與青協的合作源於2005年，校長一直推廣義工文化，鼓勵學生積極參與義工活動，更成立「萬石鄰舍服務隊」，由學校伸延至社區。

▲ 鳳溪廖萬石堂中學校長范志文（左六）為學生、老師和社工對義工服務的熱心感到自豪。

疫情前加入「萬石鄰舍服務隊」的學生多達300人，部分積極的學生獲得嘉許和獎項。范志文校長分享說：「記得2018年青協在北區舉辦「鄰舍團年飯」，當中近80名義工來自「萬石鄰舍服務隊」，負責統籌、策劃以至執行。當天非常寒冷，但長者及區內家庭近千人一起吃團年飯，加上學生的熱誠及努力，變得份外溫暖。」學生能從義務工作中建立自信，增強組織及領袖能力，對將來踏足社會亦有幫助。



范校長提到：「現今年輕人很需要一個平台，讓他們多接觸及了解社區，從關懷開始至愛護社區，幫助別人，貢獻社會，以及感染他人。青年在成長中難免遇到困難，透過義工活動能訓練勇敢面對不同挑戰，增強應對能力。同時，我亦為學生、老師和社工對義工服務的熱心感到自豪。」



青協「鄰舍第一」社區計劃是由青年帶動的社區關懷行動，至今已有逾3,000名14至35歲青年自發組成100支「鄰舍隊」，分佈全港各區；未來亦將持續擴充及增長，在各社區以具體服務與行動推廣訊息。網站 neighbourhoodfirst.hkfyg.org.hk 提供全港各區最新資訊，歡迎各位青年加入鄰舍隊，促進鄰舍間的互動聯繫。



(特約)