【MIRROR成員】姜濤拍紀錄片坦承求學時期極自卑　姜Man：唔好太容易定義一個人

MIRROR成員姜濤的個人紀錄片《答案》第3集「最終章」於昨晚（1月25日）上架，片段中記錄姜濤逛商場、重返母校、拍攝歌曲《鏡中鏡》MV的情況，姜濤在影片中真情剖白，稱自己在學時期是自卑、沒有自信，又提到自己學會找方法與負面聲音共存。

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曾向花姐提出改名

今集先播出姜濤過往接受訪問的片段，他說自己不喜歡「姜濤」、「姜B」，更曾向經理人黃慧君（花姐）提出可否改名，可惜大家在節目中已對這個名字定型。

接着播出他於《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》獲獎片段，他說：「可能人哋睇我喺好高峰位置，其實我真係跌得好低，可能你睇嘅嘢真係相反，可能你睇到嗰個人嘅表面同佢內心所想嘅完全相反，所以千萬唔好太容易定義一個人，冇人定義到。」

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姜濤逛商場、返母校

他在影片中坦然：「入行頭一兩年可能有嗰個比賽光環，但漸漸到咗第三年攞埋獎之後，就開始覺得自己畀自己嗰種感覺唔同，自己care嘅嘢多咗，每個人講一樣我唔好嘅嘢，我都會好執着，喺度諗一啲好無謂嘅小事，跟住愈嚟愈唔開心。」

後來就播出他逛商場、乘搭港鐵的情況，然後就播出他重返母校的片段，他既教職員合照、又走到首次演出的禮堂。

他又大爆過往自卑一面：「我所有嘅自卑、童年嘅唔自信，都係來自呢間學校，我唔係話呢間學校唔好，純粹係我喺呢度經歷嘅所有嘢，喺呢度愈自卑、愈唔懂事，大個先愈嚟愈變得懂事，我嗰陣太肥，每次學校有游水堂，我都會企喺泳池隔離，唔會除衫，嗰陣時每日跑步都會望住啲學生，跟住覺得好自卑，以前我就成日喺度射波！」

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解構新歌《鏡中鏡》

姜濤指，自己起初是以新歌《鏡中鏡》是想反擊其他人：「唔好再咁樣睇我，但諗諗吓又覺得冇乜嘢意義，我出完又點呢？」他認為要找方法令自己堅強，承認自己內心有不好的聲音，需要想方法與它們同行。

他續稱：「其實個答案已經知係乜嘢，好似好多道理大家都知，但真正做到個道理要你做嘅事，都要經歷好長嘅時間，起碼我搵到個方向，知道邊條係啱嘅路，拍完呢個紀錄片，出完呢隻歌，都會有唔開心嘅時候，但起碼我知道有個方法。」

姜濤希望樂迷聽完《鏡中鏡》一次，找到自己的答案後就不用再聽，如找不到就再聽下去。

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姜濤：自己可以再Open啲

另外，他又說：「其實每個作品幾乎都有自己嘅意見， 第一年自己話事權少啲，做藝人好神奇，因為你可以將自己內心嘅情境一步一步咁實現出嚟，有咁多人幫自己，只可以講好難得。」

姜濤認為自己可以再開放，因為自己一直以來我沒有分享太多自己的事，只可以說在團隊中經歷的事，不會說太多自己過往的事。

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不會忽略外界聲音

姜濤經歷低潮，他指自己、其他人有低潮時也可以看這段影片：「你會唔會唞吓先，會唔會返去你以前先？」

他續指：「希望大家睇完之後俾啲意見，我覺得唔同嘅人睇完都有唔同嘅意見，雖然呢個MV係對抗內心嘅過程，但我唔會忽略外界嘅聲音，我會更加勇敢去接受外界嘅聲音，希望大家可以繼續督促我哋！」

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