【MIRROR成員】AK呼籲生粉救助重傷流浪狗　動物義工感激：發揮偶像力量

▲ AK呼籲生粉救助重傷狗女。

香港動物庇護組織「#大樹下善待動物庇護站」（大樹下）多年來都靠義工及有心人對流浪貓狗作出保護及救援，日前有大樹下義工在元朗錦田發現一頭左腳嚴重受傷的地盤流浪唐狗，獸醫並決定須做截肢手術，可是手術費高昂，加上「大樹下」日常開支已十分緊絀，令一班義工深感憂心。

當「大樹下」在社交平台發布拯救了重傷的流浪狗「多多」，並有媒體作出報導後，不少有心人都表示願意作出捐款幫助，其中也包括了MIRROR成員Anson Kong（江爗生）。

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AK前晚在TG群組向「生粉」作出呼籲，貼出報導連結，留言：「唔好買KYUBI（AK個人品牌服飾）住啦，幫咗動物先🙌🏻」

生粉亦立即作出行動，以「AK aka 老闆毛孩拯救隊名義」作出捐款，還表示事前不知「大樹下」這個組織，感受到江老闆的愛，用生命影響生命。

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義工感謝AK作呼籲

「大樹下」資深義工Jojo表示，當日一班義工們在地盤發現「多多」時，已驚見牠的左腳不知原因嚴重受傷，甚至已潰爛至見到白骨，令義工們甚震驚，即時把多多救走並送往醫治。

因為「多多」已受傷甚重，獸醫建議應立即做截肢手術，義工們知道這種手術費十分高昂，加上「大樹下」一直只靠有心人善款作應運，故也感經濟壓力。

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Jojo表示「多多」的報導出街後，得到不少善心市民作出捐款，現時「多多」已完成截肢手術，情況大為改善。

Jojo感謝AK幫手呼籲：「事前我都不知道，但前晚很多粉絲留言指已作出捐款，也提到是因為應『老闆』的召援而幫助流浪狗，很感激他，作為一個藝人可以用其偶像力量教導粉絲，對社會多作關注，十分有心。」