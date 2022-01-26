  • 21°C
香港時間 : 2022126日 (週三) 12:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有違公德】涉港鐵車廂內露械　無業漢認罪判感化1年

社會 11:15 2022/01/26

分享：

熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

涉案無業男今（26日）於東區裁判法院被判12個月感化令。（資料圖片)

患阿氏保加症無業男涉於港鐵車廂內露械，早前承認1項作出有違公德的行為罪。涉案無業男今（26日）於東區裁判法院被判12個月感化令。代表律師求情指，被告被還押數周已得到教訓。

33歲被告湯力行，案發時任職保安員。被告早前承認1項作出有違公德的行為罪，代表律師早前透露被告患有阿氏保加症及強迫症，並因本案失去工作。

代表律師求情時指，被告經心理醫生協助後，情況有明顯改進。代表律師又指，被告已被還押數周，已得到教訓。代表律師續指，感化官報告正面，被告亦同意報告內容，家人願意給予支持，冀裁判官判處12個月感化令。

裁判官考慮各項因素後，判處被告接受12個月感化令，並於4月27日查閱被告的進度報告。

案情指，被告於2021年9月17日凌晨12時許，有巡邏警員在灣仔港鐵站前往西營盤港鐵站的車廂內，發現被告形跡可疑，並看見被告掏出陽具有所動作。被告在警誡下否認自瀆，稱自己只是在車廂小便。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

相關文章

【洪為民群組】政圈中人勸徐英偉自行請辭　消息：視乎北京態度
今日 10:04
【洪為民群組】政圈中人勸徐英偉自行請辭　消息：視乎北京態度
【新冠肺炎】各級法院登記處及會計部等辦事處　明日起縮短辦公時間
今日 10:36
【新冠肺炎】各級法院登記處及會計部等辦事處　明日起縮短辦公時間
【逸葵樓爆疫】檢測陰性居民憂大廈內交叉感染　「升降機運垃圾後無消毒再送飯」
今日 10:56
【逸葵樓爆疫】檢測陰性居民憂大廈內交叉感染　「升降機運垃圾後無消毒再送飯」

你可能感興趣

【洪為民群組】政圈中人勸徐英偉自行請辭　消息：視乎北京態度
今日 10:04
【洪為民群組】政圈中人勸徐英偉自行請辭　消息：視乎北京態度
【新冠肺炎】各級法院登記處及會計部等辦事處　明日起縮短辦公時間
今日 10:36
【新冠肺炎】各級法院登記處及會計部等辦事處　明日起縮短辦公時間
【逸葵樓爆疫】檢測陰性居民憂大廈內交叉感染　「升降機運垃圾後無消毒再送飯」
今日 10:56
【逸葵樓爆疫】檢測陰性居民憂大廈內交叉感染　「升降機運垃圾後無消毒再送飯」
罪案 東區 醫生 律師 港鐵 西營盤

最高瀏覽

【離地租客】一家三口連外傭預算9K徵港島租盤　5大離地要求2房1廳靚裝要有𨋢
16:49 2022/01/25
【離地租客】一家三口連外傭預算9K徵港島租盤　5大離地要求2房1廳靚裝要有𨋢
【女神新歡】傳李佳芯當日一腳踏兩船　蟲草大王陳恩德出招成功奪Ali芳心
16:01 2022/01/25
【女神新歡】傳李佳芯當日一腳踏兩船　蟲草大王陳恩德出招成功奪Ali芳心
【初步確診】新增逾70宗初步陽性個案　大埔林村污水樣本呈陽性籲居民檢測
16:43 2022/01/25
【初步確診】新增逾70宗初步陽性個案　大埔林村污水樣本呈陽性籲居民檢測