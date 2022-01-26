【有違公德】涉港鐵車廂內露械　無業漢認罪判感化1年

▲ 涉案無業男今（26日）於東區裁判法院被判12個月感化令。（資料圖片)

患阿氏保加症無業男涉於港鐵車廂內露械，早前承認1項作出有違公德的行為罪。涉案無業男今（26日）於東區裁判法院被判12個月感化令。代表律師求情指，被告被還押數周已得到教訓。

33歲被告湯力行，案發時任職保安員。被告早前承認1項作出有違公德的行為罪，代表律師早前透露被告患有阿氏保加症及強迫症，並因本案失去工作。

代表律師求情時指，被告經心理醫生協助後，情況有明顯改進。代表律師又指，被告已被還押數周，已得到教訓。代表律師續指，感化官報告正面，被告亦同意報告內容，家人願意給予支持，冀裁判官判處12個月感化令。

裁判官考慮各項因素後，判處被告接受12個月感化令，並於4月27日查閱被告的進度報告。

案情指，被告於2021年9月17日凌晨12時許，有巡邏警員在灣仔港鐵站前往西營盤港鐵站的車廂內，發現被告形跡可疑，並看見被告掏出陽具有所動作。被告在警誡下否認自瀆，稱自己只是在車廂小便。

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記者：梁錦麟