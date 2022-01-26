【闔家辣】梁詠琪演喜劇沒偶像包袱　君如：令觀眾開心是一個使命

▲ 吳君如與梁詠琪接受許文軒訪問。

日前吳君如及梁詠琪（Gigi）作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談合作拍攝電影《闔家辣》感受。

吳君如直言選角方面有激烈討論：「揀一個好嘅喜劇演員會令喜劇電影事半功倍，首先自己都係一張牌，覺得個劇本好貼地，所以我自己做埋演員同埋監製。而今次有個媽媽角色，覺得Gigi好適合，一來佢拍過好多喜劇，二來年紀又好啱，哈哈哈！」

然後君如續稱：「其實第一日俾劇本Gigi，都同佢講如果你唔想做媽媽我立即收返劇本，當飲餐茶無數。因為我以女演員，靚女角度去諗，有好多女演員未必接受有咁大個仔，我以前都因為咁樣嘅關係推過好多部戲！」

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被逼當喜劇演員

君如更直言當年被逼走喜劇路線：「唔夠同期演員靚，本身唔想做喜劇，我係焗住做，呢條路係好難行，攞獎又唔到你，觀眾覺得你冇演技，淨係聽到你把聲，聽到呢啲說話會唔開心，慢慢諗諗吓會覺得如果可以引大家笑，令到觀眾肯俾錢入場睇戲，呢個係一個使命，我條路係咁樣行出嚟！（而家會唔會好大滿足感？） 可以啦！我更加想做愛情片女主角 無奈年紀已經大，不過可以拍黃昏戀！」

而Gigi表示拍攝喜劇需要有喜感：「覺得自己一半一半，有時需要人哋Push下，初初入行冇乜包袱，拍咗幾部喜劇，但慢慢做咗歌手，可能個偶像包袱大咗，會覺得做喜劇困難，依家少咗偶像包袱，放輕鬆心態，又好似覺得容易咗！」

適應疫情生活

電影講述疫情期間發生的事，二人直言拍攝時有共鳴，君如說：「我係2020年3月第一批要戴手帶嘅人，當時我坐唔到飛機返香港，就係爭6個鐘頭，就要14日隔離。」

疫情期間，君如最深刻是被女兒逼去Staycation：「心諗我屋企好似仲靚過間酒店，同埋覺得乾淨啲，每次去Staycation抹廁所抹得好辛苦，住嗰兩晚搞到好攰，不過佢哋好開心。其實疫情之下自己最開心嘅係一早起身見到個女用Zoom，我多咗時間見佢，可以抱下佢攬下佢，補償以前太忙好少見佢嘅時間。」

君如又指：「我呢兩年仲考咗兩級鋼琴，本身係陪個女咪一齊練琴，只不過之前冇時間去考，依家有機會，仲要疫情期間唔使對住考官考試，只係拍一條一Take過嘅片就得，如果有考官我驚我會有壓力，最後我緊緊合格，依家我諗住跳級！」