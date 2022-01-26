【香蕉營養】韓國超市推「一日一條蕉」由青到熟　拆解生熟香蕉功效3招延長保存期

▲ 韓國超市e-mart推出的「一日一香蕉」盒裝蕉，方便消費者能每天吃到成熟度剛好的香蕉。

香蕉是營養豐富的水果，味道香甜深受大眾歡迎。為了方便消費者每天食用，韓國超市e-mart推出的「一日一香蕉」盒裝蕉，一盒中由微青至黃色的蕉都有，6條生熟程度不一。地捫過往曾按香蕉成熟程度分成7個階段，拆解其不同功效，並教大家3個簡單方法，可有效延長香蕉保存期。

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韓國超市e-mart推出的「一日一香蕉」組合，包含合共6條由微青至全黃色的香蕉，方便消費者能每天吃到成熟度剛好的香蕉。但亦有網民指出，消費者買盒裝蕉回家後，應將每條香蕉分開存放，否則放在一起便會有催熟效果。

▲ e-mart推出的「一日一香蕉」組合。（圖片來源：e-mart）

地捫曾在Facebook解構過不同成熟程度的香蕉，食用後可帶來不同效果，未熟青或半青半黃香蕉含有「難消化性麥芽糊精」，有穩定血糖作用，而且不易被小腸吸收，但可被腸道細菌發酵，改善腸道健康。

至於四分之三至全黃香蕉，味道香濃而且口感軟滑，含豐富維他命B2、B6及C能促進新陳代謝，具有美白養顏效果。當中所含的鉀及鎂，能消除疲勞，減少運動時抽筋機會。

帶啡點的全熟香蕉則含有大量多酚，能延緩衰老。此外，研究顯示啡點越多，免疫活性越高，而且當中的磷脂質，能有助抑制胃潰瘍，幫助消化。

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香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）曾受訪稱，香蕉在出斑點時糖分會提高，前後升糖指數差別可以很大。因此對一般人來說，吃一條半生熟、未出斑點的香蕉是最健康。

建議兒童或長期病患者食熟蕉

Annie表示，糖尿病患者或需要控制血糖的人士不太適宜吃斑點蕉。若要吃蕉，只建議吃牛奶蕉或小型蕉，會較易控制分量。至於熟蕉則建議小朋友、消化力弱、長期病患或康復中人士進食，因為越熟的香蕉糖分越高，亦特別容易消化。

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責任編輯：羅嘉欣