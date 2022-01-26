【日本研究】Omicron比其他毒株更頑強長命 塑膠表面能存活8日【附1招殺毒方法】
健康 11:27 2022/01/26
Omicron變種新冠病毒傳播力強，有日本研究發現其平均存活時間亦比其他病毒株長，在塑膠表面可存活8日，而在皮膚上亦可存活21.1小時。
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據路透社報道，日本研究人員於實驗室測試中發現，於之前的新冠病毒及各種變異病毒株相比，Omicron更加頑強，在塑膠表面和人體皮膚上的存活時間更長。
研究人員指Omicron的高度「環境穩定性」，保持其傳染的能力，或有助Omicron取代Delta變異株，成為在全球快速傳播的主要流行株。
|在塑膠表面存活時間
|在皮膚表面存活時間
|原始新冠病毒
|56小時（約2.3日）
|8.6小時
|Alpha
|191.3小時（約7.9日）
|19.6小時
|Beta
|156.6小時（約6.5日）
|19.1小時
|Gamma
|59.3小時（約2.5日）
|11小時
|Delta
|114小時（約4.8日）
|16.8小時
|Omicron
|193.5小時（約8日）
|21.1小時
雖然Omicron存活時間更長，不過研究亦指出只要用含酒精搓手液，所有變異病毒株在15秒後都會完全失去活性。所以，研究人員高度推薦使用酒精搓手液保持雙手清潔，作為預防感染的方法。
相關研究論文已上載至bioRxiv上，正待同行評審。
責任編輯：楊宛茜