【日本研究】Omicron比其他毒株更頑強長命　塑膠表面能存活8日【附1招殺毒方法】

▲ Omicron比其他毒株更頑強長命，塑膠表面能存活8日。

Omicron變種新冠病毒傳播力強，有日本研究發現其平均存活時間亦比其他病毒株長，在塑膠表面可存活8日，而在皮膚上亦可存活21.1小時。

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據路透社報道，日本研究人員於實驗室測試中發現，於之前的新冠病毒及各種變異病毒株相比，Omicron更加頑強，在塑膠表面和人體皮膚上的存活時間更長。

研究人員指Omicron的高度「環境穩定性」，保持其傳染的能力，或有助Omicron取代Delta變異株，成為在全球快速傳播的主要流行株。

在塑膠表面存活時間 在皮膚表面存活時間 原始新冠病毒 56小時（約2.3日） 8.6小時 Alpha 191.3小時（約7.9日） 19.6小時 Beta 156.6小時（約6.5日） 19.1小時 Gamma 59.3小時（約2.5日） 11小時 Delta 114小時（約4.8日） 16.8小時 Omicron 193.5小時（約8日） 21.1小時

雖然Omicron存活時間更長，不過研究亦指出只要用含酒精搓手液，所有變異病毒株在15秒後都會完全失去活性。所以，研究人員高度推薦使用酒精搓手液保持雙手清潔，作為預防感染的方法。

相關研究論文已上載至bioRxiv上，正待同行評審。

責任編輯：楊宛茜