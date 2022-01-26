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【眼睛健康】調查指網課期間學童散光度數增　理大專家4招教護眼

社會 12:21 2022/01/26

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熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

理大調查發現，疫情下學童的散光及近視度數均有上升。（直播截圖）

受疫情影響，莘莘學子轉為網課。長時間對着電子屏幕，或可能令眼睛不健康。理工大學眼科視光學院研究團隊發現，8至10歲學童於轉為網課初期，患散光的比率由2018年的35.4%，上升至2020年的56.6%；近視度數平均亦上升27至73度。理大團隊建議，學童可採取「20、20、20」的策略，即近距離看物件20分鐘後，看20呎以外的物件20秒，亦要盡量增加戶外活動時間。

散光是由於眼睛弧度不平均引起，患者看物時，不論遠近都會模糊。理大眼科視光學院於2018年10月曾到一間小學進行視覺篩查，2020年6月再到訪同一所小學，為8至10歲的學童進行遠距屈光、眼軸長度及問卷調查，了解他們的散光變化及用眼習慣。兩年調查分別收集112名及173名學童的數據，調查結果顯示，2018年有35.4%受訪學童有散光，2020年則有56.6%學童有散光。其中以10歲幼童的情況較嚴重，由約40%升至約60%。

38名符合年齡、曾參加過兩次視覺篩查的學童中，2018年共有34.2%患散光，兩年後則達有73.7%有散光，平均散光度數上升約50度。團隊透過問卷調查亦得知，學童於疫情期間，於課餘時間使用電子屏幕的時間增加，每日平均多花30至60分鐘使用電子產品。

研究負責人、視光學院助理教授（研究）梁子榮解釋，散光度數通常在學童階段會增加得較快，目前未能準確指明有何因素會導致散光度數增加，但普遍認為與近視度數、眼皮鬆緊度有關，如果近視深得快，散光亦會加深；當眼睛長期看近的事物，亦會影響散光，相信疫情期間，小朋友長期在家看電子產品，令度數增加。

視光學院副教授陳浩龍團隊則由2019年6月起，至2021年5月分階段追蹤171名7至13歲、患有近視的學童情況，當中115人配戴由理大研發、有助控制近視加深的眼鏡，56人則配戴普通單光眼鏡。

研究顯示，調查期間75%時段均上網課的學童，配戴普通眼鏡的平均近視加深73度；少於50%時段上網課的學生，則平均加深40度。

兩位教授對兒童及家長護眼有數個小tips，包括採取「20、20、20」的策略，即近距離看物件20分鐘後，看20呎以外的物件20秒；同時要在做好防疫措施下多做戶外活動、接觸陽光，因外國不少研究均指出，少看近的事物，加上多做戶外活動，患近視風險較低。

家長亦要確保子女在上網課或做功課時，保持適當姿勢及有足夠燈光；工作枱附近亦避免擺放太多雜物，令眼睛產生不同焦點，從而引致散光及近視。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃悅晴

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