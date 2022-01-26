【葵涌邨爆疫】文職公務員被召為葵涌邨居民檢測　被當義工抱怨3大慘況：不敢飲水如廁

▲ 文職公務員突被召往葵涌邨為居民檢測，稱被當「義工」，大呻慘況。

本港爆發第五波疫情，其中葵涌邨逸葵樓、映葵樓出現大型爆發，需圍封強檢。有文職公務員在網上發文指，近日突被召往葵涌邨為居民檢測，大呻被當「義工」，稱全晚沒飲水如廁，工作後上司更曾稱不用強檢「下星期照樣返工」，令事主甚無奈。

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約90多名文職被召往葵涌邨

事主在「公務員secrets」facebook專頁投稿，以〈葵涌邨義工封區後感〉為題，大呻慘況。他稱自己為助理文書主任（ACO ），但上周六（22日）突然被上司通知往葵涌邨幫忙為居民做檢測，上司不接受任何拒絕原因，據知整個部約有90多名ACO「被逼上戰場」。他稱：

上司講到明公務員擔當抗疫工作是責無旁貸，不接受任何不合理的拒絕原因 (害怕／無聽到電話／無睇Message Etc.)。

為居民檢測全晚沒飲水如廁

事主坦言，自己身為文書職系公務員，對防疫工作認識不多。當晚身穿PPE為居民檢測，他們一行人也擔心受感染，加上光線昏暗，全程沒飲水如廁：

面對面咁接觸疑被染疫的居民，全晚無人敢去食野同飲水，連廁所都忍住唔去（無燈點痾？）。

另外，同場工作者待遇也有差別。他稱還有一群時薪300元的兼職在場工作，據聞是現職或退休有執法經驗的公務員。相反，他稱自己與同事領取的只是「低賤既Time Off鐘」，覺嘲「義工」，而且全晚被對方大聲嘰諷，一行人士氣低落。

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上司稱不用強檢如常上班

最終，事主工作至凌晨才離開，當時已無公共交通工貝，只有的士，他坦言「最慘係唔知有無得Claim返」。事主續稱，上層曾吩咐他們不用強檢直接上班，也曾建議他們順道在現場做檢測。事主對相關安排感奇怪，且擔憂在疲區檢測會增加受感染風險。他稱：

葵涌邨抗疫Group班上頭仲叫人唔使做強檢可以下星期照樣返工... 不過又建議最好係現場做一次Test，真係睬佢都傻！喺疫區除口罩做Test係咪搞笑？Btw， OK，我實照返工架，如果我中左招就唔好怪我啦！

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責任編輯：羅嘉欣