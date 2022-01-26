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【COLLAR成員】So Ching與男友同為MIRROR伴舞　蘇芷晴沒理偶像包袱大方曬愛放閃

娛樂 13:31 2022/01/26

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出道前與男友同為MIRROR伴舞，SoChing未理偶像包袱大方曬愛。

女團COLLAR的成員當中，現時公開承認戀情的就只有「蘇師兄」SoChing（蘇芷晴）與唱將WINKA（陳泳伽）。

出道前為全職跳舞老師及Dancer的SoChing，其男友阿Mo（李啟言）跟她一樣曾參加《全民造星》比賽，二人更是MIRROR的「御用舞者」，初入行的SoChing更未理偶像包袱，經常在社交網站放閃曬愛。

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曾為姜濤伴舞

現年25歲的SoChing性格爽朗，粉絲們都會稱她作「蘇師兄」（拆解自So Ching）。去年因為參加《全民造星IV》在總決賽得到第6名，後來被經理人阿Wing（戴穎）選入女團COLLAR而正式出道。

參加《造星》前的SoChing，正職是一位跳舞老師和Dancer，每星期至少有4天開班教跳舞，其餘時間亦有接下不少當紅藝人的伴舞工作，包括之前在《C AllStar 集合吧演唱會2021》伴舞，又為大師兄姜濤的歌曲《Master Class》伴舞。

（instagram圖片）

蘇芷晴從小習舞

So Ching的跳舞根基從中學時期開始培養，就讀黃大仙區Band 1德愛中學的她，中學時期已開始學習中國舞和爵士舞，更在校際舞蹈比賽中奪得優等獎。

後來，她升讀香港專上學院後，SoChing更加入了跳舞學會，正式開始了她的跳舞生涯。

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（instagram圖片）

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在《全民造星IV》中第一個應戰的表演，SoChing選擇了梁釗峰的歌曲《佚名》來跳舞，表演時利用了長椅作道具，令人印象深刻。

當時導師許廷鏗更馬上撳燈謂：「I Like Her.」而其實該表演是由SoChing的男友阿Mo編排。

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與MIRROR合作無間

阿Mo曾經參加首屆《全民造星》比賽，雖然在比賽中段被淘汰，但本為舞者的他後來成為MIRROR的御用Dancer，Anson Lo（盧瀚霆）的《Megahit》、姜濤與ERROR肥仔（梁業）的《特務肥姜2.0》、Lokman（楊樂文）與Anson Kong（江𤒹生）的《虎道門》等的MV與演出，都見到阿Mo的身影。

至於女友So Ching在《造星》決賽上的表演，阿Mo亦有份同台伴舞。

後來在So Ching正式出道後，二人亦未有因此而避忌，繼續在社交網站放閃和互相支持，在媒體訪問中SoChing亦大方承認男友身份，給對方絕對的安全感。

撰文 : TOPick柴犬出動

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