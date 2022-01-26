【ERROR成員】與沙律張沛樂互動取消IG關注　保錡公園食飯盒慶生

▲ 吳保錡跟沙律的戀情似乎已告終。

昨日（1月25日）是ERROR成員保錡的31歲生日，可是在本月初傳出保錡與「宅男女神」張沛樂（沙律）已分手，去年除夕沙律於IG限時動態發表「Be Strong」論，其後更被發現刪走所有與保錡的合照，不過二人一直沒有正式交代是否已分手。

在昨日，有網民發現沙律跟保錡已相互取消關注對方IG，似乎二人戀情已逝，而失戀的保錡在昨日生日與友人只在街邊食飯盒慶生。

【ERROR成員】韓子亮被勒令收口改宣傳新歌 沙律信保錡七夕貼相證情不變

最新影片推介：193+肥仔專訪

去年保錡生日，女友沙律於社交網公開放閃，甜蜜爆燈。但今年生日卻未見他與沙律一同慶生，昨日有網民發現她已取消關注吳錡的IG，未幾保錡也取消關注女方IG，但他依然保留二人合照，當中包括去年1月沙律陪慶生照片，似乎這對過氣戀人正式劃清界線。

雖然回復單身的保錡沒女伴陪慶生，不過節目仍然豐富，在昨日即前往粉絲的生日應援超巨型銀幕下打卡，他並拍片放於IG分享表示：「多謝每一位支持我的人，謝謝你們給我了很多人生的第一次，感謝你們的愛戴，用努力答謝你們，謝謝。」

另外，保錡的友人於IG限時動態上載一照片，只見保錡昨晚坐於公園裡食飯盒，似乎疫情下禁開夜市，保錡只能跟友人在街邊開餐。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

戀情幾經波浪

其實，保錡跟沙律分手的消息已傳聞多時，去年除夕夜，沙律於IG限時動態貼出疑似紋身字句「Be Strong」，當中更寫道：「Be strong，一直期待的….年終於到來，難捱的….年終於要過去，高低起伏只是令自己上了一課，過去就不想了收拾心情去面對人生吧，希望新一年能遇到更好的人和事，加油」，翌日元旦再發帖文兼留言：「2021年對於我來講係一個高低起伏既一年，我自己成長咗好多……」

最後標籤「過去就讓他過去」，至於保錡被問及分手一事時，即稱「指蘿蔔青菜各有所好」，似默認二人已分手。

保錡跟沙律相戀以來一直不被外界看好，去年1月二人戀情曝光後，有聲稱是保錡的正印女友 Carrie Lai公開指控男方偷食，聲稱自己於不知情的情況下「被分手」，被蒙上「第三者」之名的沙律依然不離不棄，力撐男友。

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

曾與保錡共患難

惟今年8月，保錡再次爆出負面新聞，歌手韓子亮（TL）爆料聲稱手握證據可以令保錡成為「香港版吳亦凡」。

隨即引來其他女士的爆料，包括網民Anissa及其好友的錄音，疑是與保錡的露骨內容對話，當時沙律依然力撐男友，在七夕情人節於IG限時動態tag了保錡帳號，並上載性感相派福利，力證關係不變。