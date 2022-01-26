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【虐兒事件】社署已收童樂居報告　羅致光：不排除根據法例採相應規管行動可能性

社會 12:25 2022/01/26

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勞工及福利局局長羅致光。 (陳靜儀攝)

香港保護兒童會屬下幼童留宿院所「童樂居」發生虐兒事件，警方一共就此案拘捕20人，案件現時總共涉及35名兒童。勞工及福利局局長羅致光今日（26日）在立法會會議上表示，社署已就今次事件向香港保護兒童會發出書面警告及糾正指示，提出改善方案，視乎報告內容及調查結果，不排除根據法例採取相應規管行動的可能性。

鄭泳舜議員今日（26日）在立法會會議上提出口頭質詢，指就社署初步調查報告作出了甚麼跟進工作。勞福局局長羅致光書面答覆指，獲香港保護兒童會通報事件後，社署立即要求機構向警方報案，並協助機構安排相關兒童入住醫院接受檢查；派出臨床心理學家、護士、社工等組成的跨專業團隊前往童樂居進行調查及視察其運作。

其次，社署本月17日派遣專隊進駐童樂居，成員包括社工、護士及具備監管幼兒中心經驗的人員，每天駐守該幼兒中心，實地密切監察中心的日常運作，確保中心的運作符合服務質素及切實執行有效的改善措施，保障兒童得到妥善照顧。專隊會運作至童樂居的改善方案和運作情況符合社署要求。

羅致光又稱，社署昨天收到該機構報告，會仔細檢視並決定下一步行動，視乎報告內容及調查結果，社署不排除根據法例採取相應規管行動的可能性，如社署署長認為個別幼兒工作員不再適合擔任照顧幼兒的工作，可將有關人士從註冊中除名。

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責任編輯：余思嵐

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