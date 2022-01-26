【港鐵爭執】佐敦港鐵站掀互罵追逐戰　無戴口罩大叔追打男童：打多你一拳

▲ 無戴口罩大叔在佐敦港鐵站，跟一名男童發生爭執。

本港一名中年漢昨日（25日）在港鐵佐敦站與男童發生爭執，男童用粗口問候大叔，中年漢氣憤跨過圍欄入閘內追打男童，男童閃避成功，中年漢事敗跳出閘外離去。有關影片在網上廣傳，而據悉警方已接獲一名10歲男童報案。

大叔與男童在港鐵爭執

昨日在各大facebook群組瘋傳一段長約1分鐘的影片，事發於25日下午2時許港鐵佐敦站，在影片所見，一名男童在閘內，身旁有名港鐵男職員，在閘外有位將口罩掛於手臂中年大叔跟男童口角。影片所見，當時大叔離開行了一段路，男童大聲及用粗口向他說：

喂！唔好行住啦！你行咁快做乜X嘢呀！你唔係驚呀？你打X完我一拳之後，就諗住走X咗去呀？

▲ 一名中年大叔跟男童發生爭執。（影片截圖）

折返跨越圍欄追打男童

中年漢聽後轉身折返，揚言「打多你一拳」，他敏捷地跨越圍欄跑向男童，意圖追打他，男童一個轉身避開躲在港鐵男職員身後，中年漢未有停止，男童很敏捷地避開，雙方展開追逐，中年漢未能得逞，跨出圍欄離開。

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當時在場港鐵職員未有出手阻止，一直在旁觀看，以及用對講機似跟其他職員匯報情況，現場有不少途人經過或圍觀。中年漢離開時，男童大聲說，「好威喎，但你一拳都打唔中」。

中年漢跨出圍欄急步向閘外方向離開時有停下來，跟閘內一名中年婦人「咬耳仔」，婦人向大叔表示：「唔好同細路一般見識」，勸他盡快離開。

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打孩子右面致紅腫

有網民表示已經報了警，港鐵職員當時無阻止中年漢離開。另有網民指自己是目擊證人，是當事人的朋友，解釋事件起因是在扶手電梯時，大叔撞到男童，男童隨即說「喂！阿叔你撞到我喎」，大叔聽後粗口斥責，再打人。

個阿叔就一大輪粗口去鬧個細路，再之後就無端端一錘打向個細路右面，個阿叔就想走，走嘅時候仲聽到佢講話「𡃁仔我教精你」，個細路想留住阿叔，阿叔堅持走，跟住個細路就用粗口挑釁阿叔，諗辦法令佢留底。

警方接獲報案

網民憑影片，大部分認為無戴口罩大叔欺負孩子，不值他所為，「隨便告乜都得，虐待兒童，疏忽照顧兒童，公眾地方行為不檢」，有人認為雙方有責任，「小朋友都幾爛口，明日之星，老人家又衝動咗」，更多笑指男童厲害，「細佬好嘢識玩，有啲似我以前嘅影子，捉依因未輸過」等。

據悉警方昨日下午2時45分接獲一名10歲男童報案，與兩名朋友搭扶手電梯時，有名約60歲男子因被單車阻礙，雙方有爭執，該男子推了13歲男童的臉，被襲男童面部有紅腫，毋需送院，警方到場時，涉事男已離開現場。

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責任編輯︰王明芳