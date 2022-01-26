【中學巡禮】姜濤紀錄片重返中學母校　鄧肇堅盛產歌手鄭秀文盧巧音為校友

▲ 姜濤坦言，中學時曾經歷自卑、不懂事的日子。

MIRROR成員姜濤從《全民造星》至加入男團，一直是最受歡迎的成員之一。入行3年雖然事業登上高峰，但2021年卻是他內心最艱難的一年。姜濤近日推出3集個人紀錄片，透露自己走出低潮的方法，其中昨日（25日）的最後一集，他重返中學母校，並透露自己所有自卑、童年的不自信都在這間學校經歷，直至長大後才變得懂事。

人氣王姜濤的內心世界，透過3集個人紀錄片呈現，昨日播出的《答案 最終章》，他重返青年學院（邱子文）探望師長，亦介紹自己第一次踩台的地方－學校禮堂小舞台，他和朋友參加表演、歌唱比賽，「嗰陣時上呢個台好緊張，唔知點解咁緊張。」

事實上，姜濤在高中時才轉校至邱子文讀文憑，初中他就讀鄧肇堅維多利亞官立中學，他過往曾透露，自己因成績太差被踢出校。而在紀錄片中，姜濤有到鄧肇堅門外，他沒有開校名，但就透露，

呢間學校係帶俾我自卑最嚴重嘅地方，我所有嘅自卑、所有嘅童年唔自信，都係來自呢間學校。唔係話呢間學校唔好，純粹係我喺呢度經歷嘅所有嘢。喺呢度愈自卑、愈唔懂事，大個先愈來愈變得懂事。

他憶述，當年他還是肥仔，每當有游泳堂時，他都會站在泳池旁邊，不肯脫衣服。而每次在校外的行人路跑步時，見到學生在入面，就會覺得很自卑。

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鄧肇堅盛產歌手

鄧肇堅維多利亞官立中學是位於灣仔的一所官立男女校，估計屬Band 3中學，以中文為主要教學語言。該校出產多位演藝界、學術文化界及教育界校友，其中歌手盧巧音和鄭秀文均為校友，另外，英華書院去年新上任的校長陳狄安，也是該校舊生。

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根據中學概覽，校方積極提升學生的兩文三語能力，在英文科加入話劇元素，各科亦推行專題研習。除了DSE文憑試，校方亦安排部分中四學生，在校修讀應用學習課程，例如室內設計、電腦遊戲及動畫設計等，並安排中五個別學生參與校外機構主辦的應用學習課程。

學校有5所聯繫小學，包括李陞小學、般咸道官立小學、香港南區官立小學、香島道官立小學、軒尼詩道官立小學，而姜濤就是軒尼詩道官立小學下午校舊生。

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責任編輯︰王明芳