  • 21°C
香港時間 : 2022126日 (週三) 14:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【青春本我X聲夢傳奇】限量紀念冊Yumi學生照曝光　炎明熹撰文感慨時間寶貴【多圖】

娛樂 12:39 2022/01/26

分享：

熱門 雪姨 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

《青春本我》推出紀念冊。

集合一眾《聲夢傳奇》學員及《盛‧舞者》參賽者的《青春本我》，劇集播出以來受一班粉絲支持。為了紀念美好回憶，《青春本我》日前推出同名紀念冊，不少網友「哭訴」一書難求，為了滿足一眾劇迷，劇組現正趕印第二版。

紀念冊內除了有大量靚靚劇照，還印製了專誠為劇集創作的歌曲的相關歌詞，當中最有心思的，是一眾演員的「心底話」，配以生活照、真學生Look及可愛到爆的童年照，內容既豐富又感人。

最新影片推介：193+肥仔專訪

一眾演員中，以炎明熹（Gigi）的心底話最為感人，外表看似酷爆的Gigi，原來內心世界感情非常豐富，她親筆寫下的千字文感受不但偶爾「少女心」及「活潑面」，更真實地流露了對整個拍攝團隊的不捨情感。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

炎明熹發表感性文

Gigi寫道：「前陣子不斷拍的時候雖然十分疲倦，但有種說不出的心情（是良好的、正面的）神神奇奇又百感交集。之前拍攝時會經常見到導演、拍檔及工作人員們，但是拍的東西開始越來越少，見他們的日子也開始逐漸減少，我便有種想念他們的感覺（但可能他們不想見我，哈哈～）」

Gigi更坦言追逐夢想的旅途，讓她終於明白了時間的重要性：「在我小時常常抱怨時間為甚麼會過得這麼慢，時間好像用不完一樣，但是長大以後卻發現時間在偷偷地溜走，完全不夠用，想跟它說：『拜託不要走！』我想我已經找到了原因：因我找到了自己的目標。相信如果大家都找到了自己生命中覺得有意義的事情，大家便會明白和更有共鳴，而我的時間都用來做我覺得有意義的事—追尋我的夢想。在這旅程中，時間就像怎麼也不夠用一樣。」

    點擊圖片放大
    +6
    +5

文凱婷盼拍職場版

而文凱婷（Aeren）則收到紀念冊後在社交網上載開箱片，分享拍攝時的趣事。Aeren自爆陰差陽錯下為《青春本我》主題曲填詞：「有一日大家約埋圍讀劇本，完咗之後見到Rock（何晉樂）同埋Archie（冼靖峰）喺另一間房開會，跟住我八卦問吓經理人，原來佢哋係開緊寫歌Meeting，之後就叫埋我一齊開會，誤打誤撞咁就加入咗呢個幕後創作團隊！」

Aeren又透露一班演員有討論過《青春本我》會否開拍續集的話題：「有人會諗係拍大學版，但我自己就想拍職場版。因為我中學同大學生活都係好摺嘅，好似冇乜好大差別。」更忽然語重心長謂：「但如果職場版就冇得叫《青春本我》，因為去到職場就冇咗本我，好Sad！」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【青春本我】Gigi+Chantel+Yumi新合唱歌《#即影即友》　姚焯菲《靈魂伴侶》5日點擊逾41萬
14:01 2022/01/21
【青春本我】Gigi+Chantel+Yumi新合唱歌《#即影即友》　姚焯菲《靈魂伴侶》5日點擊逾41萬
【聲夢傳奇】冼靖峰成首位出單曲男學員　Archie相信堅持理想終可圓夢
17:29 2022/01/12
【聲夢傳奇】冼靖峰成首位出單曲男學員　Archie相信堅持理想終可圓夢
【聲夢傳奇】炎明熹姚焯菲發文感謝支持　Gigi+Chantel承諾未來更加努力
14:15 2022/01/16
【聲夢傳奇】炎明熹姚焯菲發文感謝支持　Gigi+Chantel承諾未來更加努力

你可能感興趣

【青春本我】Gigi+Chantel+Yumi新合唱歌《#即影即友》　姚焯菲《靈魂伴侶》5日點擊逾41萬
14:01 2022/01/21
【青春本我】Gigi+Chantel+Yumi新合唱歌《#即影即友》　姚焯菲《靈魂伴侶》5日點擊逾41萬
【聲夢傳奇】冼靖峰成首位出單曲男學員　Archie相信堅持理想終可圓夢
17:29 2022/01/12
【聲夢傳奇】冼靖峰成首位出單曲男學員　Archie相信堅持理想終可圓夢
【聲夢傳奇】炎明熹姚焯菲發文感謝支持　Gigi+Chantel承諾未來更加努力
14:15 2022/01/16
【聲夢傳奇】炎明熹姚焯菲發文感謝支持　Gigi+Chantel承諾未來更加努力
炎明熹 姚焯菲 鍾柔美 文凱婷 冼靖峰 林君蓮 何晉樂 娛樂人物職業 青春本我 聲夢傳奇

最高瀏覽

【離地租客】一家三口連外傭預算9K徵港島租盤　5大離地要求2房1廳靚裝要有𨋢
16:49 2022/01/25
【離地租客】一家三口連外傭預算9K徵港島租盤　5大離地要求2房1廳靚裝要有𨋢
【女神新歡】傳李佳芯當日一腳踏兩船　蟲草大王陳恩德出招成功奪Ali芳心
16:01 2022/01/25
【女神新歡】傳李佳芯當日一腳踏兩船　蟲草大王陳恩德出招成功奪Ali芳心
【初步確診】新增逾70宗初步陽性個案　大埔林村污水樣本呈陽性籲居民檢測
16:43 2022/01/25
【初步確診】新增逾70宗初步陽性個案　大埔林村污水樣本呈陽性籲居民檢測