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【葵涌邨爆疫】葵涌邨垃圾堆積如山　放滿30個大垃圾桶如「堆填區」

健康 13:35 2022/01/26

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葵涌邨垃圾堆積如山，放滿30個大垃圾桶如「堆填區」。

本港爆發第五波疫情，葵涌邨逸葵樓、映葵樓、夏葵樓須圍封多天，而邨內原有的40多名清潔工人已送往檢疫，令邨內垃圾堆積。近日有網民分享圖片，指大廈平台垃圾房的垃圾無人清理，堆滿逾30個大型垃圾桶，當中不乏梳化等傢俬，衛生情況惹人擔憂。

該名網民於討論區「連登」以分享圖片，指葵涌邨大廈垃圾房堆滿逾30個爆滿的大型垃圾桶，地上亦放有約30袋垃圾，更有梳化、按摩椅等大型傢俬，卻未有人清理，形容如同「垃圾堆區」。

最新影片：

（網上討論區「連登」圖片）

圖片引起網民熱議，有人發現垃圾堆當中有藍色保護衣，擔心「病毒乘氣流上升到大廈各層」，有人形容情況「真係集中營咁」、「住2樓仲有人敢開窗」，亦有網民揶揄「喺屋企無嘢做梗係執屋」。

早前，有不少葵涌邨居民於Facebook專頁「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」及社群「葵青講場」上載相片，指各大廈連日來無人清理垃圾，甚至出現於𨋢口堆積的情況，擔心增加傳播風險。

從相片可見，垃圾桶「爆滿」，居民只好將垃圾放置在地上，部分垃圾更堆積至𨋢口。政府人員所派發的飯盒及飲品，被放置在垃圾桶對面，居民無奈表示「晚餐與垃圾一線之間」。

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房屋署助理署長（屋邨管理）陸子慧回應葵涌邨垃圾問題時表示，希望市民明白圍封大廈檢測是無先例、以及有難度，而早前負責大廈清潔承辦商的清潔工人，不少都已經到檢疫中心檢疫，的確對大廈的清潔有影響，已安排另一個承辦商負責大廈清潔，相信情況會有所改善。

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責任編輯：羅嘉欣

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