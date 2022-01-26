【第五波疫情】本港疫情受變種病毒威脅　專家分析Omicron及Delta病徵及傳染力等

▲ 政府防疫專家顧問許樹昌。（資料圖片)

本港爆發第五波新冠肺炎疫情，近日更連續3日的確診個案「破百」，今波疫情更受到變種病毒Omicron及Delta威脅，導致社區出現多條傳播鏈。政府防疫專家顧問、中大內科及藥物治療學系系主任許樹昌今日（26日）透過社交平台，分析了兩款變種病毒在症狀、傳染力、新冠疫苗疫苗的效力等。

原始新冠肺炎、Delta、Omicron病徵

原始新冠肺炎：常見病徵包括嗅覺和味覺喪失、發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸困難、疲倦感且通常會持續較久。

Delta：常見症狀有頭痛、喉嚨痛、流鼻水、發燒；不常見的症狀包括腹瀉，而嗅覺、味覺喪失在Delta患者身上也較少見。

Omicron：Omicron最常見的症狀包括乾咳、流鼻水、喉嚨不適，由於Omicron更容易感染患者的消化系統，其確診者較易出現嘔吐、腹瀉等症狀。不過，世衞警告Omicron症狀雖不嚴重，卻不能視為輕症。

Delta、Omicron傳染力比較

多項研究發現Omicron的傳播力比較強。其中，在12月初時，比利時科學家根據最早報告發現Omicron的南非的疫情估計，Omicron的傳播力是Delta的3至6倍；12月中，英國衞生安全局（UK Health Security Agency）的科學家估算，Omicron於英國的傳播率是Delta的3至5倍；最近丹麥的研究顯示，Omicron的傳播率是Delta的2.7至3.7倍。

另外，根據世衞的資料，感染Delta及Omicron後出現重症或死亡的比率分別高達66.8%及28.8%，包括需靠氧氣機呼吸，甚至入住深切治療部。

本港現有的新冠疫苗對原始新冠肺炎、Delta、Omicron的效力

根據香港政府資料，接種新冠疫苗能有效預防感染，已接種疫苗的人士即使染病，出現重症和死亡風險會降低；研究顯示現有疫苗能有效應對非變異株，而對不同變異株的有效數據則因不同疫苗而異。

中大醫學院與港大醫學院最近一項聯合研究發現，曾接種復必泰及科興的人士，接種第三劑復必泰疫苗後的抗體水平足以抵抗變異病毒株Omicron；而三劑都是接種科興疫苗的人士，則沒有足夠抗體水平抵抗Omicron變異株。

美國疾病控制和預防中心（CDC）今年1月發表研究報告指出，接種三劑輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗的病人，他們的保護力最高，而沒有接種疫苗人士死於新冠肺炎的可能性，比有接種疫苗和加強劑者高約50倍，因此呼籲民眾接種疫苗及加強劑。

若突然要接受居家隔離或強檢怎麼辦？

接受檢疫人士須每日量度體溫兩次及記錄健康狀況，當有發燒或其他症狀應即時聯絡衞生防護中心人員報告身體狀況，評估是否需要立即安排送院處理。

進行家居檢疫人士，應保持良好的個人及家居衞生，多做運動，並注意均衡飲食，有充分的休息。

保持身體清潔，不與人共用個人用品。

經常打開窗戶，保持室內空氣流通。

事前可適量購置一些必需品如乾糧、清潔用品，尤其是長期病患者的藥物，以免在居家隔離期間延誤病情。

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責任編輯：郭詩詩