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【罪成判囚】涉披露受調查人資料　林卓廷罪成判囚4個月

社會 12:37 2022/01/26

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前立法會議員林卓廷。（資料圖片）

前立法會議員林卓廷涉於3個記者會上，披露在元朗7.21事件中，被廉署調查的時任警方指揮官的資料。林早前3項披露受調查人身分罪，案件經審訊後，裁判官今（26日）於東區裁判法院裁定全部罪名成立，就3罪共判監4個月。

被告林卓廷（43歲），被控於2019年12月30日、2020年1月21日及7月16日，明知或懷疑正有調查涉及《防止賄賂條例》的罪行正在進行，而向公眾披露受查人之身份，即游乃強，涉違反條例的第30條。

控方案情指，廉署於2019年7月23日，就是否有警員在721事件中涉失當行為展開調查，由於林卓廷在事件中受傷，因此後來邀請他以證人身份進行會面，會面結束後曾提醒他不可披露調查。惟林卓廷卻在3個記者會上，透露游乃強就公職人員行為失當被廉署調查，質疑他作為元朗事件的疑犯。

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記者：梁錦麟

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