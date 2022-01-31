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【震撼教育】小學女兒沉迷玩手機呻返學辛苦　爸爸帶返工體驗︰以為工作很輕鬆？

育兒經 10:51 2022/01/31

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有小學生只顧玩手機，爸爸決定帶著女兒返工體驗。

子女沉迷打機、玩手機，家長屢勸不聽，只能使出絕招。台灣一名媽媽分享，女兒在假期只顧玩手機被爸爸責備，卻抱怨返學辛苦過返工，大人放工不用做功課。爸爸決定帶著女兒一起工作，體驗工作並不如她想像般輕鬆。

抱怨放工不用做功課

該名3孩媽媽於facebook群組「爆廢公社二館」發帖表示，丈夫看到二女兒從安親班（課後輔導班 / 補習班）回家後，一直玩手機、平板電腦等長達3小時，叫她去洗澡睡覺，她卻覺得父母不讓她好好休息放鬆。女兒為此大哭大鬧，不滿父母毀了她的寒假，不用上學卻要她去安親班，說道︰

當大人的都好好，只要上班完就能休息，不用寫功課去安親班，還可以一直玩手機！

爸爸反問女兒是否認為他們的工作很輕鬆，上學較累較辛苦，她回答「對」。於是爸爸決定翌日起帶著她一起返工，跟隨爸爸的吃飯作息時間。媽媽講述，爸爸每天中午12時多起床吃第一餐，下午2時多回公司，工作至半夜4時才回家，期間只在半夜12時左右吃一餐。

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跟爸爸返工4日呻手痛

女兒第一天很開心，跟著爸爸開車遊車河般，半夜卻致電給媽媽說「我想睡覺了」。媽媽回應，「你爸爸都沒睡你睡什麼？你不是要跟爸爸一樣嗎？覺得他很輕鬆那你就應該跟他一樣的作息，你看哪個人開車邊睡覺的？」女兒第二天再來電說手痠痛快斷了，之後撐到昨日（25日）已是第四天。

女童跟爸爸工作第二天說手痠痛快斷了。（「爆廢公社二館」fb圖片）

媽媽上載了兩張相片，可見女兒在街上大力推動一個橙色的大筒，似乎有點吃力。她指女兒半夜回家洗澡後就秒睡，翌日弟弟在旁吵鬧都沒反應，看來工作很累。雖然不知女兒何時才說想回安親班，但媽媽覺得她撐過4天已值得嘉獎，也有感「我們講的再多，沒有體驗過都覺得大人的世界比較好比較輕鬆」、「小孩抗壓性太低，還是多多操一下」。

網民︰言教不如身教

帖文引來不少網民熱議，大讚這對父母教得好，留言「爸媽很棒！親身教育是最好的」、「言教不如身教」、「為人父母真的是用心良苦」、「深刻體會大人上班的辛苦」、「孩子以後就會懂大人的辛苦了」、「跟前不久媽媽帶兒子去睡公園一樣概念」。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳

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