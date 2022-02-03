【校長專訪】紙箱當枱做功課兼職托布幫補家計　窮家子奮鬥自強當上中學校長

▲ 南屯門官立中學的陳耀明校長兒時家貧，讀到中學仍沒有一張正式的書桌做功課，兼且要做兼職幫補家計。

「我有兩個哥哥、三個姐姐，還有一個弟弟！」南屯門官立中學的陳耀明校長語畢，即笑指自己並非出身於書香世家，但絕對是個熱鬧的大家庭。喜愛生物科的他從教生物到教通識，經歷大大小小的挑戰；又曾任職於各區學校，常常要適應新環境。從他執起教鞭那一天開始，就充滿意想不到的感動和相遇。

「爸爸是工匠、大哥做泥水、二哥做油漆，我就負責讀書。」問陳校長是否全家成績最好，所以擔此重任，他卻慨歎：「二姐讀書也很好，卻因為家境，中五畢業後就出來工作賺錢，很可惜。」家人們為彼此犧牲奉獻，就是香港60年代的普遍家常。

▲ 南屯門官立中學的陳耀明校長曾於港九不同中學任教，經驗豐富。（黃建輝攝）

「我們家貧，但至少有溫飽，需要的父母都會盡量滿足。小時候租住在旺角花園街一個單位，然後再分租出去，有點像72家房客那樣。」作為一家9口中年紀較小的孩子，得到的空間可想而知。「從小到大我都沒有床，一直睡在梳化上。而且至中學畢業都沒有自己的書枱，就拿紙皮箱來當枱做功課，大學時也沒有，真的等到出社會工作後才有呢！」

陳校長年紀輕輕已失去父親的陪伴。「中一時爸爸走了，媽媽固然要在工廠工作，哥哥姐姐也要擔起養家重責，那時一家人的生活費、學費、車費等都很拮据。我也在家裏一起幫忙，穿珠仔、穿膠花、啤電子零件等，常常被那些火花彈到衣服也燒穿窿！」

說起自己的兼職經歷，原來更包括勞動工作。「大學時我在深水埗的布廠托布，那時很多人問我：『為甚麼一個大學生不去寫字樓做，要去托布？』但我覺得沒問題，自己托得到，而且體力勞動相對更輕鬆。」家住旺角的他，就近找了份自己做得來的兼職，沒有別人眼中的階級顧慮，非常單純。

▲ 成長於一家9口的大家庭，陳耀明是家中排行尾二的小兒子。（受訪者提供）

以行路為消遣娛樂

不只工作的取向，甚至連平日的娛樂也「單純」得令人驚訝。「其實可以說是無娛樂，因為我的娛樂就是行路！」校長哈哈笑着續道：「我會由旺角行到觀塘，戴着耳機聽walkman，邊行邊看街景、店舖、各種事物。那時明明可以搭地鐵，因為學生票價很平，但我又沒事忙，不趕時間，而且回家既沒有房間又沒有床，那倒不如在街上『探險』。」讀香港大學的他，更會開拓自家港島散步路綫。「從學校行至金鐘，然後再到太古城，後來更行至柴灣。那時覺得很新奇，原來路是通的，可以一直從西走到東。」以行路作為娛樂，現在的小孩或年輕人自然難以理解，但在物質匱乏的年代，邊聽着音樂或電台邊在大街小巷遊走，卻是常見的年輕人生活。

縱然在熱鬧家庭長大，但因爸爸早逝，家中經濟壓力不輕，年紀比自己大的哥哥姐姐都忙於為口奔馳，校長小時候已相當獨立。「小學時讀愛民邨的李炳紀念學校，剛開始有坐過校巴，後來連車錢也省下來，自己走路上下學。中學升到伊利沙伯中學，第一天開學時，我還很記得，帶着一個啡色盒，裝着一些文具，就自己去學校，一個人完成登記。」母親不識字，連中學的地址也只能靠自己去找。「所以那時所有的通告、成績表，都是我自己拿媽媽的圖章去蓋。」

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考入著名英文中學

小學時的好成績讓陳校長進入著名英中，然而巨大的學習轉變，加上沒有任何支援，剛開始的初中日子並不易過。「讀得不好，成績也麻麻，所以不太開心，尤其數學跟不上。誰知到了中三，彷彿開了竅，英文突飛猛進，更拿了scholarship。」理科生的他原來也愛文科：「當時選科也很頭痛，我喜歡生物，但不喜歡物理；愛讀西史，又不愛讀中史。而且那時選科不像現在可以自由組合，只能套餐式，所以沒得兩全其美。」

中三過後，除了中文科，幾乎全英語學習，陳校長笑言自己當時的中文真的麻麻。「當時大家都不太重視中文，因為科科都用英文讀，很自然。後來畢業做老師，官校、津校也投履歷，因為官校先收了我，便順理成章地一直做。那知第一間工作的學校就要用中文教，結果自己用英文學的生物，面對學生時就要用中文。」他坦言自己讀書時雖然用的是英文教材，但老師課上說的還是廣東話。「那時沒有分中文學校、英文學校，大家都用英文書，但上堂就講中文。後來語文政策，才規定一些學校要轉用中文教材。但去到預科，又用回英文書，所以訓練到我們bilingual！」

在官立學校做老師，每隔幾年必會調職，教育生涯多年來，陳校長先後在大埔鄉議局中學、上葵涌官立中學、皇仁書院、荃灣官立中學、長洲官立中學，以及現在的南屯門官立中學工作。「我在大學也是讀生物，本來一直教生物，在皇仁時推通識，沒想到校長竟找我去教。當時我也問校長：『Why me？』」早年兼任通識科的老師，多任教中文、中史科，找一位理科的生物老師負責，難怪他滿肚疑問。

▲ 陳校長與太太育有兩名女兒，一家四口樂也融融。（受訪者提出）

珍惜遇上不同學生

「當時的校長告訴我，通識本來是文理兼有，而且他需要的通識老師不是要掌握愈多知識愈好，也不可能有老師全部都懂。他需要的是一位resourceful的人，才能應付這一門新科。我聽了後想想也有道理，通識當然不可能統統都識，而是要懂得找針對性的資源。所以我做通識科主任時，經常和不同科老師合作，也要去找校外的資源。因為學生讀通識，需要做分析、進行各種活動，這些已經不再是單純的老師講、學生聽。」離開皇仁後到荃灣官立中學時，因為通識做得好，當時的校長甚至叫他別再教生物，專注負責通識。

回顧這些年的教學生涯，陳校長尤其感恩自己的際遇和機會。「雖然因為制度的規定，讓老師在不同學校中工作，但也因此讓我接觸到不同類別的學生，當中有中間能力的、有十分弱的，也有能力非常突出的。作為老師，總能從學生身上得到啟發，一般人或會以為老師都只想在成績較好的學校教書，其實並不如此。」誠然，能力弱的學生更需要老師，而且，學生需要老師，老師同樣也從學生身上獲得教育的滿足感。「就像上葵涌官立中學，那時的學生真的比較弱，但他們有情有義，直至現在也令我很難忘。」

記者：王嵐