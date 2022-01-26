【教育政策】料未來學齡人口持續下跌屬結構性　教育局：中小學班級總體數目將相應調整

▲ 教育局局長楊潤雄。（資料圖片）

近年本港移民潮觸發中小學及幼稚園界退學潮。教育局局長楊潤雄今日（26日）在立法會會議上表示，預計未來學齡人口持續下降的情況並非過渡性而是結構性，相信全港中、小學的班級總體數目將無可避免地相應調整，將採取多管齊下的措施應對。

立法會議員、教聯會副主席鄧飛今日在立法會會議上提出口頭質詢，指教育局有何措施協助教育界面對新一輪縮班殺校危機。教育局局長楊潤雄書面答覆指，規劃未來發展時必定是以學生的利益為依歸，訂定個別官立學校的長遠發展方案，例如停辦長期收生不足的學校、按需要合併官校或將位處有較多剩餘學位地區的學校重置到學位需求較殷切的地區或預計未來有較大學位需求的新發展區，及按原先計劃逐步停辦過往為應付升讀小一學生人數短暫性增加而開辦的四所有時限小學等。

楊潤雄又稱，未來的校舍分配工作會優先考慮重置或擴充校舍的學校，尤其是遠低於現行建校標準的學校，並繼續檢視個別學校網的學位供求情況、網內有否足夠空置課室加開因全校網實施小班教學而需要的額外班級。

在中學方面，教育局會適時檢視2025年及其後年度的中一每班派位人數、開班準則及其他相關安排，以應對中學學位需求長遠持續減少的結構性情況，確保整體教育質素及資源適當地運用。

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責任編輯：余思嵐