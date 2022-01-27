【Disney+劇集】BLACKPINK金智秀獻熒幕初吻　丁海寅+Jisoo親述《雪降花》浪漫回憶

▲ 韓劇《雪降花》於Disney+上架。

正在Disney+上架的《雪降花》，是由大熱韓劇《Sky Castle》（天空之城）導演趙賢卓和編劇柳賢美再度合作的浪漫愛情韓劇，BLACKPINK成員金智秀（Jisoo）由丁海寅分別飾演男女主角林守護和殷英路，Jisoo更為劇集獻出熒幕初吻。

《雪降花》結局篇將於1月30日深夜於Disney+連續兩集上線。Jisoo和丁海寅一同接受專訪，分享演出《雪降花》的感受。

【Disney+】《梅艷芳》足本版加入從未曝光歌曲 揭千年女王+傳說金曲背後故事

最新影片推介：肥仔+193專訪

海：丁海寅 J：Jisoo

問：你們的角色是怎樣？

海：林守護看似一個普通人，卻有著很多秘密及過去的傷痕，當他遇上英路時，令他產生了翻天覆地的變化。這也是演此角色時最有趣的事情。

J：英路充滿希望及思想正面，縱然她經歷過不少難關和磨練，但她能在各種困境下成熟地處理一切，這跟我的性格很不一樣。我很喜歡這樣的她。

【Disney+】《鷹眼》黑寡婦妹妹為姊報仇 Disney+推出聖誕假日精選片單

▲ （《雪降花》劇照）

問：如何將角色活生生地呈現於觀眾眼前？

海：排練期間塑造了演員對彼此行為的反應。這是一個有趣、互動的過程。

J：從第1集至第16集經歷了全方位的情感，她的個性跟我不同，我花了很多心思去自然地演成角色。

問：你跟角色有何相似之處？

海：林守護是一個為保護他心愛的人而戰鬥的男人。我同樣地重視自己的家人、朋友和同事，他們全部都對我很重要。

J：英路總會令身邊人的心情變得輕鬆，「笑」就是我們之間的相似之處。

▲ （《雪降花》劇照）

問：印象最深刻的場景和道具是甚麼？

海：我沒有太多服裝，劇中的林守護穿得如紳士般。我最喜歡的是他從兄弟借來的衣服，並穿在英路宿舍的開放式派對上。

J：最令我難忘的道具是紙飛機。而我最喜歡的服裝是毛皮拖鞋，起初以為只要一對拖鞋，因而很小心盡量不穿爛。後來，我發現道具室內有過百隻拖鞋，這令我很震驚。

問：拍攝上有甚麼新嘗試？

J：跳舞！

海：唯一一次於電視內跳舞，且飾演一名K-pop偶像。再者，我有機會跟Jisoo一起於劇中跳舞，在鏡頭面前的我很緊張，幸好有Jisoo指導我令過種變得順利。謝謝Jisoo！

J：老實說，今次整個拍攝對我而言都是一次新體驗。每個時刻都很新鮮且有其難處，不過這令我興奮不已。我獲得不少協助及支持，令我很享受於拍攝中。

▲ （《雪降花》劇照）

問：為何會接這劇？

海：首先，我對導演和編劇有信心，加上劇本很強大且引人入勝。

J：作為一名藝術家，我的工作是為人帶來歡樂，令大家的臉上展露笑容。我想從扮演她去學習，這是角色的吸引之處。